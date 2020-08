Sist fredag, på den rekordraske banen i Monaco, var Timothy Cheruiyot best. Til tross for tilnærma sjølmordstempo på førsterunden halte han seieren i land på sterke 3.28,45. Jakob fulgte bare 23 hundredeler bak - etter å ha løpt mye jevnere. Til gjengjelde måtte Jakob dra sjøl i tre av fire runder, så slik sett bør han også ha litt å gå på.

Det skal imidlertid mye til å få til to toppløp med bare ei drøy ukes mellomrom, og banen i Stockholm er heller ikke regna for å være like rask som den i Monaco. Værmeldingen for Stockholm søndag ettermiddag forteller om 4-5 sekundmeters vind, noe som også kan gjøre det vanskelig å løpe ned mot eller under persen. For Jakobs del får vi håpe at haren, som også denne gangen er Cheruiyots treningskompis, Timothy Sein, ikke ruser ut på samme måte som han gjorde i Monaco. Men det kan hende at Cheruiyot vet at han sjøl tåler en veldig rask førsterunde bedre enn det Jakob gjør, slik at han bestiller en knallhard åpning også denne gangen.

Så kan det godt være andre enn de to nevnte som vil ha et ord med i laget om seieren. Tredjemann som løp under 3.30 i Monaco, britisk Jake Wightman, er ikke med denne gangen, men Filip Ingebrigtsen har nok veldig lyst til å henge med "de to store" hele veien inn denne gangen. I Monaco måtte han slippe med ca. 200 m igjen og kom i mål på 3.30,35. Persen hans er på 3.30,01, og han har nok et sterkt ønske om å forbedre den med minst 2 hundredeler.

Innendørsverdensrekordholder på 1 mile, Yomif Kejelcha, vil ganske sikkert også være med langt framme. I Monaco ble han nummer fem med 3.32,69, og etiopieren har helt klart potensial til en enda bedre tid. To australiere, Stewart McSweyn og Matthew Ramsden, er også spennende karer. McSweyn har så god pers som 3.31,81, mens Ramsden viste god form ved å vinne en 2000 m i Polen så seint som i går på sterke 4.55,44. Der slo han heimefavoritt Marcin Lewandowski, som ikke stiller i Stockholm, med nesten 2 sekunder.

Morsomt er det også at svenskene har med hele tre mann på 1500 m i sitt eget storstevne. Kalle Berglund ble nummer ti med 3.35,34 i Monaco og er i stigende form etter å ha vært ute med korona i vår. Johan Rogestedt ble svensk mester i en taktisk 1500 m sist helg, og både han og mannen som ble henvist til andreplass der, Andreas Almgren, er klar til å vise seg fram på heimebane i Stockholm.

Henrik Ingebrigtsen var opprinnelig på startlista, men skaden som gjorde at han brøt 5000 meteren i Monaco, gjør at han står over løpet i Stockholm.

På 800 meter stiller en formsterk Hedda Hynne til start. I begynnelsen av august løp hun distansen på 1.59,94 i et stevne i Italia, og hun er ganske sikkert sugen både på å slå sin egen pers på 1.59,88 og Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 1.59,82. I Stockholm møter Hynne åtte jenter som har pers under 2 minutter, men rangerer vi etter årsbeste, har Tjalve-jenta nest beste tid. Britisk Jemma Reekie må finne seg i å være favoritt med både pers og årsbeste på 1.59,52.

Vil det bli mer Hedda Hynne-jubel i Diamond League-stevnet i Stockholm?



På 800 meteren for menn er vinneren fra Monaco, amerikanske Donovan Brazier, favoritt. Men nesten enda mer spennende blir det å se hvor fort den britiske 18-åringen Max Burgin kan løpe. Han har tidligere i år satt pers med 1.44,75 og blir av mange regna som den nye britiske mellomdistansestjernen.

På 1500 m for kvinner kan vi få en ny spennende duell mellom kenyanske Faith Kipyegon og britiske Laura Muir.

Vi tar også med at Karsten Warholm løper 400 m hekk, og om vinden ikke er for sterk, kan det gå virkelig radig unna. Amalie Iuel er på langt nær like klar favoritt på 400 m hekk for kvinner, men hun gjør en spennende årsdebut på distansen.

NRK1 har sending fra stevnet fra klokka 16 på søndag, mens SVT1 starter sendinga allerede klokka 15.

