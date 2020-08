(BILDEGALLERI FRA HØNEFOSS KOMMER SØNDAG)



Håkon Urdal passerer løpets eldstmann, Kjell Skogvang, og Yngve Johan Tirevoll på sin ferd rundt Hønefoss stadion. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Fra start la Didrik Hermansen, RULK og Magnus Warvik, OSI avgårde i et rekordtempo som arrangør Stig Andy Kvalheim spøkefult hadde "lovet". De to byttet på å dra i ca. 2,5 timer, men så måtte fjorårets vinner av Oslotrippelen slakke litt på det drepende tempoet og Didrik var klart i tet ved maratonpassering som ble gjort på 2:47:12, fem minutter før Magnus og hele 16 minutter før Håkon Urdal.

Disponerte best

Så etter vel fire timers løping måtte Didrik først ta en time-out og etter å ha prøvd seg en snau halv time til valgte han stå av. Håkon Urdal løp imidlertid "som en klokke" og var i realiteten aldri truet på den siste timen selv om det var vanskelig å holde "koll" på konkurrentene i runddansen på den 526 m lange banen på Hønefoss.



Didrik Hermansen som kanskje var den største forhåndsfavoritten, følte seg bra i starten, men det ble for tungt allerede halvveis:



- Altfor lenge igjen for å løpe i en fart jeg ikke var fornøyd med. Derfor stod jeg av og på den måten være i gang med normal trening raskere enn å kjempe meg gjennom siste timene med en kropp og dagsform som ikke lystret, forklarte landslagsløperen fra Romerike Ultraløperklubb og Elverum.

Det så lekende lett ut for Erik Østerholt og oss andre som ble passert gang på gang av Didrik Hermansen, men det ble med maratonseier på en for han tung dag. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Pers med fem minutter

Håkon Urdal hadde fra før 76,080 km som personlig rekord fra Ringerike i 2018, og med dagens løp som ble målt til 81,498 km rykket Rygge IL- og Team Sportmanden-løperen opp på 11. plass på adelskalenderen for herrer.



Thereses Falk forbedret også sin bestenotering på 6-timers med noen hundre meter til 73,230 km og Romerike Ultraløperklubbs forgrunnfigur holder fortsatt 6. plass på adelskalenderen for kvinner. Også hennes tidligere pers på 73,010 km var fra Ringerike i 2017.

Maraton

Kvinnenes maraton ble klart vunnet av Rita Nordsveen som var tilbake i manesjen. Orion-løperen som har vært mye plaget med skader de senere årene stoppet som planlagt etter 80 runder. Maratontida ble 3.09.43, mens Therese Falk passerte på 2. plass med Mona Grindberg fra Verdal FIK, som også løp vel 42 km ble 3. dame på maraton på 3:20:43.



Årets utgave av Ringerike 6-timers foregikk etter meget klare smittervernregler, og det var ikke mulig å overse arrangørenes formaninger med en engasjert Stig Andy Kvalheim i spissen. Med forhåndsregler i for- og etterkant for å unngå ansamlinger og ikke minst tilrettelegging og kontroll underveis, så Kondis' løpende reporter ingen fare med å slippe de 69 løpere løs på det innesperrede området ved stadion.



Rita Nordsveen ble som mange andre "lurt" av gps-en på klokka som viste 2 km for mye etter 42 km. Dermed ble det så så ut som et 3 blank løp til 3.09, men uansett en klar seier på distansen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Vind og sol

Forholdene under årets 6.timers happening i Norge variert fra lettskyet og til dels kraftig vind fra morgenen til klarvær og vel høy temperatur for lange løp. Yr.no registrerte mellom 20 og 22 grader og vindkast på over 10 sekundmeter på Hønefoss lørdag.



Hele 19 av de 69 startende i Spar Ringerike 6-timers representerte RULK - Romerike Ultrløperklubb. Her er 11 av de svarte og gule etter løpet: Bak fra venstre: Håvard Huru Bergene, Hilde Johansen, Tone Yvonne Killengreen, Thomas Willy Lindgren, Sofia Granheim, Line Callskanner. Foran fra venstre: Marianne Nesje, Edna Grepperud, Isabel Aarnes, Erlend B Jensen og Roy Støle. (Foto: Privat)

Spar Ringerike 6-timers nettside

Spar Ringerike 6-timers Facebook-arrangement



De beste i Spar Ringerike 6-timers 22.08.2020: Kvinner (25 deltakere): Plass Navn Klubb Km 1 Therese Falk Romerike Ultraløperklubb 73.230 2 Marianne Årdalen Gjerpen 65.788 3 Sofiia Granheim Romerikeultraløperklubb 65.366 4 Ninette Banoun Nordea / Romerike Ultraløperklubb 62.897 5 Annette Velde Sande Romerike Ultraløperklubb 62.845 6 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb 60.292 7 Line Caliskaner Romerike Ultraløperklubb 60.144 8 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb 54.092 9 Charlotte Barbulla Soonløp 53.685 10 Laila Kristoffersen Privat 53.388 Menn (44 deltakere): 1 Håkon Urdal Rygge il/ Sportsmanden 81.498 2 Magnus Warvik Oslostudentenes IK - Friidrett 76.478 3 Terje Sandness Team Sandness 75.913 4 Bjørnar Tyberg Smultringgjengen 69.480 5 Yngve Johan Tirevoll Team1825 65.290 6 Thomas Willy Lindgren Romerike Ultraløperklubb 63.436 7 Sindri Þorkelsson Running From Depression 63.162 8 Roy Støle Romerike Ultraløperklubb 62.923 9 Håvard Huru Bergene Romerike Ultraløperklubb 61.538 10 Rolf Bakken FIK Orion/Team 55+ 61.024 Maraton kvinner (24 fullførende): Plass Navn Klubb Tid 1 Rita Nordsveen FIK Orion 03:09:43 2 Therese Falk Romerike Ultraløperklubb 03:19:58 3 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb 03:20:43 4 Marianne Årdalen Gjerpen 03:42:31 5 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb 04:00:16 Maraton menn (40 fullførende): 1 Didrik Hermansen Rulk 02:47:12 2 Magnus Warvik Oslostudentenes IK - Friidrett 02:52:11 3 Håkon Urdal Rygge il/ Sportsmanden 03:03:18 4 Terje Sandness Team Sandness 03:09:14 5 Vidar Pettersen Østskogen Bryggerlaug 03:14:33



