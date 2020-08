Nordvest maraton ble en suksess og hadde rekordoppslutning i jubileumsåret med tett på 140 deltakere. Du må tilbake til løpets første år i 1991, da deltok 115 deltakere.

Koronaen sette sjølvsagt sitt preg på dagen, at man blant annet ikke fikk avholde premieutdeling. Stemningen var god, selv om været ikke var det beste, men det var en fin temperatur å løpe i for deltakerne.

Arrangøren oppsumerer det sportslige her:

Heilmaraton menn:

I år som i fjor var det ein hjørungavågar som vann. I fjor var det Jørn Hjørungnes, i år Ingar Richardsen Liaset. Vi visste at han kunne kome eit godt stykke under 3.00, men 2.51,52 var endå betre enn vi trudde på (tida er den beste på heil etter omlegginga i 2014). Gratulerer! Karl Idar Vik frå Syvde IL vart nummer tre på halvmaraton i fjor og følgde opp med ein andreplass på heil i år med den imponerande tida 2.57.25. Totalt deltok 14 deltakarar på heil (fire melde avbod eller møtte ikkje). Ingen kvinner var med i år.

Halvmaraton menn:

Det var kanskje ikkje uventa at Sjur Haug, for mange kjent som midtbanespelar på Ørsta IL, skulle gå av med sigeren. Men at han skulle det gjere det på tida 1.15,25 slo ned som ei lita bombe. Det ryktast dessutan at Haug sprang feil og var nedom ferjeleiet på veg mot mål (!). Kampen om dei andre pallplasseringane nokre minutt bak var jamnare. Per Myren vart nummer to i år som i fjor. Fjorårets fjerdemann, Hilmar Kråkenes frå Almenning, rykte opp til tredjeplass i år. Dei to hareidsdølingane Jan Endre Rise og Einar Orten Trovåg, som har andreplassar frå høvesvis 2018 og 2017, vart nummer fire og fem. Det var elles smått utrulege 23 løparar under 1.30 i år. I 2017 var det tre… På 24. plass kom forresten ungfolen Sondre Holstad frå Hareid. Imponerande! Totalt 94 menn sprang halvmaraton i år. To av dei var hasundgotarane Per Arne Pedersen og Kjell M. Fagerlund, som fekk velfortent heider for å ha delteke i 30 av 30 løp.

Halvmaraton kvinner:

Her deltok 21 kvinner. Iren Nordal frå Midsund vann på den knallsterke tida 1.31,04. Ingvild Øye frå Hovdebygda IL vart nummer to. Pernille Rangnes frå Molde Olymp tok tredjeplassen. Ho deltok i klassen 10-16 år. Grunna korona var det dessverre ikkje premieutdeling i år. Hadde det vore det hadde både Rangnes og fleire andre fått velfortente pokalar for å ha vunne sine klassar.



Resultatlister

Hjemmesida og facebooksida for mer info og flere bilder. Flere bilder også på facebooksida til Kondis Møre & Romsdal



RESULTATER MARATON

1. Ingar Richardsen LIASET M17-34 Lokomotiv Oslo 2:51:52 2. Karl Idar VIK M40-44 Syvde IL 2:57:25 3. Christian AARSTAD ODEGAARD M40-44 Team Sportsmanden 3:11:23 4. Dag Harald MOLDSKRED M50-54 Hareid IL 3:21:06 5. Stian SKRETTING M45-49 Langevåg/Stavanger 3:37:07 6. Paul Johan UNDHEIM M50-54 Arkeoplan BIL 3:46:53 7. Bertil ANDREASSEN M40-44 Ålesund 3:53:47 8. Øivind TELSTAD M45-49 Fiskarstrand 3:54:33 9. Geir Arve RÅHEIM M60-64 3:58:25 10. Helge FUGLSETH M70-74 Ålesund FIK 3:59:13 11. Svein-Rune JOHANNESEN M60-64 Kondis 3:59:13 12. Slawomir LESNIAK M40-44 Valldal 4:15:19 13. Bjørn Aase DIMMEN M50-54 Sula 4:17:50 14. Inge Asbjørn HAUGEN M65-69 Hornindal IL 4:37:18

RESULTATER HALVMARATON KVINNER 10 FØRSTE KVINNER

1 Iren NORDAL K40-44 Midsund IL 1:31:06 2 Ingvild ØYE K17-34 Hovdebygda IL 1:34:46 3 Pernille RANGNES K10-16 Molde Olymp 1:42:22 4 Hanne Quist CHRISTENSEN K17-34 Oslo 1:43:39 5 Pia KVERNEVIK K17-34 Måløy 1:44:45 6 Monica HUSØY K40-44 Bergsøy 1:46:44 7 Guri LØKKESMO K17-34 Trondheim 1:50:48 8 Elna KNUTSEN BERG K17-34 Volda 1:54:37 9 Ragnhild PAULSEN K40-44 Volda 1:54:55 10 Gunnhild HAFSÅS K40-44 Ålesund 1:54:57

RESULTATER HALVMARATON 10 FØRSTE MENN

1. Sjur HAUG M17-34 Tartanmandag 1:15:25 2. Per MYREN M17-34 Ålesund 1:20:36 3. Hilmar KRÅKENES M40-44 Almenning IL 1:20:57 4. Jan Endre RISE M45-49 Hareid IL 1:21:14 5. Einar ORTEN TROVÅG M17-34 Hareid IL avd. Kvithol 1:21:45 6. Stian NEDRELID M40-44 Volda 1:23:06 7. Sindre SKÅNØY M35-39 Il Skauga 1:23:55 8. Bjørn Ole VASSBOTN M50-54 Volda Turn og IL 1:24:08 9. Sverre HOGGEN M17-34 Team Bankettpartner 1:24:15 10. Hallvard YKSNØY BERGMANN M35-39 Hovdebygda IL 1:24:27