Lørdag 22. august ble Mosjøens sentrumsløp "MILÆ" arrangert for andre gang, og selv med Covid19-tilpasninger ble det en ny folkefest i løpet som har start og mål på torget i sentrum av Mosjøen.



26 sekunder video fra fjorårets løpsfest:



Arrangørene Helgeland Event og Vefsn Kommune's Bedriftsidrettslag " VKBIL " hadde suksess med fjorårets testløp der det var med 103 deltagere på tid i tillegg til mange deltagere i barneløpet. Årets løp ble et slags testløp det også, siden man måtte tilpasse seg gjeldende smittevernregler, og man valgte blant annet å arrangere familieløpet på formiddagen og Milæmed 5 og 10 km konkurranseklasser på ettermiddagen, men start i puljer.



Arrangøren og deltagerne og byen fikk flott vær også i år, og med 123 deltagere i konkurranseklassene i tillegg til 46 på familieløpet var det en fin økning fra fjorårets løp - og forhåpninger om en enda større løpsfest neste år.



Prosjektleder for Milæ, Olav Benjaminsenn i Helgeland Event er godt fornøyd med årets arrangement og deltagelse, og til neste år håper han løpet kan arrangeres på vanlig måte; det vil si 5 og 10 km konkurranseklasser, turklasser for de som ikke er så opptatt av tiden og eget barneløp.







Kontrollmålte løyper

I år var også løypene kontrollmålt - med besøk fra Kondis løypemåler Knut Ole Fagervold kvelden før løpet. Milæ er fra i år også et Kondis kvalitetsløp.

Med hensyn til smittevern ble publikum oppfordret seg til å fordele seg langs HELE løya og unngå større folkeansamlinger, og videoen som lokalavisen Helgelendingen la ut viser at det var god stemning og tross alt ok avstander (selv om det på avstandsbilder ser tettere ut enn hva det faktisk er).



Thomas Asgautsen og Amalie Kristin Kvandal vant 10 km

Flest deltagere (110 startende) var det på selve MILÆ, altså 10 kilometeren som i praksis er to runder i den 5 kilometer lange byløypa (se nedenfor). Der fikk vi klare seire til Amalie Kristin Kvandal fra Strindheim IL og en av Norges mest konkurranseglade eliteløpere, Thomas Asgautsen fra Spirit Stavanger.

Med tiden 37:56 var Amalie 1:30 foran Johanne Møllevik Rødsjø fra Steinkjer FIK på 2. plass, Løyperekorden fra i fjor overlevde derimot, den var på 36:46 satt av Heidi Hestmark Smalås i fjor. Løypa er litt endret fra i fjor, like lang og kanskje litt raskere - og kontrollmålt.





Fra en av puljene på brua over Vefsna. Elva ble krysset på to ulike broer. (Arrangørfoto)





Her fra en annen av puljene. (Arrangørfoto)



I herreklassen hadde Thomas en margin på 1:38 til Erik Grimstad fra Namdal Løpeklubb, men heller ikke han tuktet fjorårets løyperekord som var satte av den supersterke orienteringsjunioren Kasper Fosser på 31:38. Thomas mente han hadde åpnet litt for hardt, men skrøt av den raske løypa som innbyr til rekorder.

På 5-kilometeren vant Thomas Lindstrøm Skogmo fra Namdal Løpeklubb i år som i fjor, og på ny løyperekord 17:18 som er 27 sekundere forbedring. Kvinneklassen på 5 km ble vunnet av Kristine Eidet Eggen fra Mosjøen på 24:07.





Like etter start på 5 km med mange unge spreke løpere i feltet. (Arrangørfoto)



De raskeste i Milæ:

10 km kvinner (19 fullførte): 1 8 Amalie Kristin Kvandal Strindheim IL K23-34 37:56.3 2 22 Johanne Møllevik Rødsjø Steinkjer Friidrettsklubb K18-19 39:26.8 3 18 Lisa Dahle Erichsen Namdal Løpeklubb K23-34 39:38.3 4 63 Karin Kjensli Kjærstad il K45-49 45:54.5 5 68 Rikke Meland LOVUND K23-34 47:47.2 10 km menn (87 fullførte): 1 50 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger M23-34 32:08.6 2 27 Erik Grimstad Namdal Løpeklubb M23-34 33:46.3 3 20 Erik Nordstoga Mosjøen IL M35-39 34:59.6 4 25 Johannes Øvereng Mosjøen IL M16-17 35:25.5 5 9 Marius Karlsen Namdal Løpeklubb M23-34 36:07.4 6 37 Joakim Klaussen Aakvik Mosjøen il ski M23-34 36:29.5 7 51 Christian Wiik Kynsveen Lauparlauget 4x4 M23-34 36:35.4 8 32 Martin Solhaug Hansen Moc/Mvs M16-17 37:09.2 9 41 Kristoffer Åkvik Mosjøen IL M16-17 37:12.6 10 2 Jacob Palmer Meland LOVUND M35-39 37:21.4 5 km kvinner (9 fullførte): 1 188 Kristine Eidet Eggen MOSJØEN K16-17 24:07.4 2 171 Mia Thrana-Isaksen Mosjøen IL K12-13 24:46.6 3 186 Mie Kvitvær INDRE KVARØY K12-13 25:13.6 5 km menn (8 fullførte): 1 165 Thomas Lindstrøm Skogmo Namdal Løpeklubb M23-34 17:18.3 2 31 Kurt Nilsen Rana fik M55-59 19:36.7 3 168 Ronny Larsen MOSJØEN M45-49 19:58.3



ALLE RESULTATER



Løpets hjemmeside

Facebook



Arrangøren kommer med mange bilder på sin facebookside antagelig i løpet av mandag.







LØYPA: