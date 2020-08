Hallvard Nilsen har måttet prioritere opprettelse av fysikalsk klinikk og har pusset opp lokaler siden mars. Dermed har det blitt kun halvparten av vanlige treningsdoser for den Kongsvinger-bosatte bergenseneren som fortsatt representerer Gular. Likevel greide han å forlenge seierrekken som nå går helt tilbake til 2012.



Hvordan var årets opplevelse på Magnormoen, Hallvard?



- Dette var nok en av de artigste seirene på Magnor. Salberg, Nilsson og jeg løp avventende på hverandre til ca. halvveis. Så ble jeg fraløpt med ca 10 sekunder fra 4 til 5 km, men jeg klarte å løpe meg inn igjen i det tekniske partiet i skogen der de to andre brukte lengre tid i de skarpe svingene. På den siste halvannen km vekslet alle tre på å støte på hverandre. Veldig spennende!

Veteran med fart

Det blir vel stadig tøffere å forlenge den imponerende seierrekka?

- Til tross for mine 42 år hadde jeg den største toppfarten på de siste 400 m og kunne juble i mål. Jeg hadde aldri ventet å vinne i dag mot to løpere som har løpt fort tidligere i år. Så dette var virkelig en super opplevelse for meg. Seier nr 9 på rad for min del selv om det blir stadig verre år for år å holde unggutta bak seg, ja. Men jeg løper Krystallmarsjen helt til noen slår meg, avslutter den ubestridte Krystallkongen på Magnor.



Dagens vinner kunne ellers rapportere om en en solrik dag på Magnor med svalende vind. Dyktige arrangører i Magnor UL Langrenn i samarbeid med Magnor Glassverk AS hadde gjort sine Covid-tiltak så godt det lot seg gjøre.

36 aktive fullførte 8,5 km, 33 trimmet 5 km og 29 stilte på ungdomsløpet på 2,5 km. Med 98 deltakere ble det en markert nedgang i forhold til den pene økningen til 147 i fjor, men omtrent på høyde med tallene fra 2018.

Krystallmarsjen som i normalår gå av stabelen Kr. Himmelfartsdag feirer 40 år neste år, og en ting er sikkert: Hallvard Nilsen vil nok gjøre sitt til at det blir et minneverdig jubileum....

Årets totalvinnere med de giantiske vandrepokalene i løpet. (Foto: Torgrim Finsrud)

