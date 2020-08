På forhånd hadde hun et håp om å slå både sin egen pers på 1.59,88 og Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 1.59,82. For Hedda Hynne visste at formen var god og at nok et sub 2-løp var innen rekkevidde.

Etterpå måtte hun konstatere at hun med 2.01,44 var ganske langt unna sitt eget bestenivå tidsmessig. Men i og med at hun holdt flere av Europas beste 800 m-løpere bak seg, var det en god indikasjon på at formen var bedre enn det klokka viste. Bare britiske Jemma Reekie og amerikanske Raevyn Rogers var foran Hedda i mål, og den sterke avslutningen til Hedda var også et tegn på at hun har mer inne.

Underveis ble farten litt for lav da ingen tok ansvar for å henge på haren. Dermed ble også feltet pakka, og Norges representant ble noe stengt inne i svingen 350 m fra mål. Dermed måtte hun slakke av før hun kunne gå ut og avansere i feltet. Hun klarte imidlertid å forbedre posisjonen, og ut av siste sving gikk hun opp til den tredjeplassen hun holdt til mål med grei margin.

- Det ble et veldig rotete løp for min del. Jeg var klar for å løpe fortere enn det her, men mange var raskt ute fra start, og min jobb ble å gjøre det billigst mulig, uten å sloss for mye. Men det ble veldig mye fram og tilbake og ut og inn. Jeg plasserer meg til slutt bra i et veldig godt heat, og det er jeg veldig fornøyd med. Topp tre er bra, men jeg har mer inne tidsmessig, fortalte Hedda til svensk TV etter løpet.



800 m kvinner

1 7 GBR REEKIE Jemma 1:59.68 1:59.52 1:59.52 2 6 USA ROGERS Raevyn 2:01.02 SB 1:57.69 3 4 NOR HYNNE Hedda 2:01.44 1:59.94 1:59.87 4 8 GER HERING Christina 2:02.13 2:00.71 1:59.41 5 3 GBR BELL Alexandra 2:02.25 2:00.28 1:59.82 6 2 SUI BÜCHEL Selina 2:02.38 1:59.97 1:57.95 7 1 FRA LAMOTE Renelle 2:02.53 2:01.08 1:58.01 8 5 SWE LINDH Lovisa 2:04.98 2:03.24 1:58.77



Alle resultat



Av andre godbiter fra Bauhaus-galan i Stockholm kan vi nevne Laura Muirs overbevisende seier på 1500 m - på 3.57,86. Hun stakk fra feltet da fartsholderen gav seg og vant med nesten 4 sekunder. Laura Weightman og Melissa Courtney-Bryant sørga for tredobbelt britisk triumf.

Donovan Brazier fra USA tok en ny seier på mennenes 800 m med 1.43,76. Svensknorske Andreas Kramer ble nummer tre og var med sine 1.45,04 bare 1 hundredel bak sin egen svenske rekord - og samtidig 1 hundredel foran sitt eget svenske årsbeste.

Så må vi også nevne at Karsten Warlholm satte europarekord og løp tidenes nest raskeste 400 m hekk med 46,87 - til tross for at han dunka borti den siste hekken. Kevin Youngs verdensrekord på 46,78 lever med andre ord farlig.



Nytt sterkt løp og 2. plass til Jakob Ingebrigtsen i Diamond League i Stockholm