Det regnet godt heile søndagen. Dessuten foregikk det et temperaturskifte natt til søndag, slik at temperaturen oppe på fjellet under løpet var godt under 10 grader. Løpet har tidligere vært arrangert i oktober, men blei flyttet til august for å komme unna det sure høstværet, uten at det hjalp.

Likevel møtte folk fram, og særlig småbarnsfamiliene som valgte fjellturen i det våte været, imponerte oss. Mye av årsaken var at alle innkomne midler gikk til organisasjonen "Åpne dører" i sitt arbeid for traumatiske barn. Både før og etter løpet var det samling på Emblem Bedehus.

Lars Åkernes Rimereit vant løpet på tiden 23.52. Det er bare 40 sekund bak løyperekorden til Tom-Erik Lukkedal fra 2014. May Evy Nesheim sin vinnertid i kvinneklassen blei 31.55 i den 5,5 km lange løypen fra Emblemssanden til Østremsetra. Løyperekorden i kvinneklassen har Tonje Brande på 28.58 fra 2015.

RESULTATER KVINNER

1 49 May Evy Nesheim Velledalen IL K45-49 31:55.0 2 8 Linn Hamnøy ÅLESUND K40-44 33:29.0 3 52 Anita Skinnes ÅLESUND K23-34 33:47.0 4 35 Tine Kopperstad ÅLESUND K35-39 34:37.0 5 33 Solfrid Roald Stølsdokken ÅLESUND K35-39 35:29.0 6 7 Mona Walderhaug Team Mani K50-54 35:39.0 7 4 Åshild Valbø Sæther ÅLESUND K23-34 35:48.0 8 25 Anna Sæter ÅLESUND K23-34 37:24.0 9 54 Linda Bakken ÅLESUND K45-49 38:12.0 10 47 Anne Berit Støyva Emblem Emblem IL K45-49 40:56.0



Vinneren i kvinneklassen May Evy Nesheim representer Velledalen IL, men bor i Ålesund



Linn Hamnøy blei nest beste kvinne



Anita Skinnes tok tredjeplassen

RESULTATER MENN

1 19 Lars Åkernes Rimereit Eidsdal IL M23-34 23:52.0 2 43 Asgeir Bakken Rognstad Emblem IL M23-34 24:50.0 3 22 Mattias Dahlberg Emblem IL M40-44 25:47.0 4 51 Jonas Gardien ÅLESUND M23-34 25:58.0 5 38 Olav N. Kopperstad ÅLESUND M40-44 26:23.0 6 36 Espen Nilsen Equinor BIL M35-39 26:29.0 7 6 Robert Mørch ÅLESUND M35-39 27:06.0 8 34 Jan Magne Solibakke Emblem IL M35-39 27:18.0 9 30 Anders Rusten ÅLESUND M35-39 27:26.0 10 2 Frode Mauren Velledalen il M45-49 27:34.0 11 16 Gunnar Karl Emblem Hakallestranda M45-49 27:46.0 12 14 Are Uran Havørn M45-49 27:55.0 13 28 Iver Bjørdal Klokk Emblem IL M12-13 28:06.0 14 37 Endre Klokk ÅLESUND M45-49 28:13.0 15 3 Per Kristian Andersen Kondis M40-44 28:17.0 16 46 Geir Myren ÅLESUND M23-34 28:19.0 17 26 Simon Hm Myklebusr Emblem M16-17 28:23.0 18 44 Thomas Ellingsen Sula SK M40-44 28:27.0 19 9 Emil Hamnøy Herd M12-13 29:36.0 20 50 Johannes Gardien ÅLESUND M55-59 29:37.0 21 53 Sivert Mosby Nakken Velledalen IL M16-17 30:18.0 22 29 Nils Gustav Hungnes Emblem M40-44 30:27.0 23 39 Odd Jarle Døving Valldal M65-69 30:50.0 24 32 Sindre Stølsdokken ÅLESUND M35-39 31:17.0 25 15 Steffen Moe Spb Møre M35-39 31:24.0 26 5 John Walderhaug ÅLESUND M50-54 31:52.0 27 10 Peder Hamnøy Herd M u 12 32:33.0 27 42 Fredrik Idland Emblem IL M40-44 32:33.0 29 41 Andreas Dalen Emblem IL M35-39 32:39.0 30 40 Arne Aaslid IBY M40-44 32:40.0 31 17 Fridtjof Fredriksen SYKKYLVEN M50-54 32:47.0 32 12 Ole Åkernes Rimereit TEAM SYRE M20-22 33:13.0 33 45 Trond Sotnakk Emblem IL M35-39 33:31.0 34 18 Per Gunnar Vasset LANGEVÅG M65-69 35:01.0 35 27 Steffen Mork ÅLESUND M u 12 35:32.0 36 11 Robert Sorte Bart og Løssnø M35-39 35:46.0 37 48 Aksel Støyva Emblem Emblem IL M u 12 40:56.0 38 23 Iver Foss-Dahlberg Emblem IL M u 12 42:14.0



Suverene Lars Åkernes Rimereit var nesten minuttet foran andremann



Og andremann blei Asgeir Bakken Rognstad fra Emblem IL

På tredjeplass kom Mattias Dahlberg. Svensken representer også Emblem IL

Fra målområdet med "altmuligmannen" Helge Åkernes i forgrunnen. Aner vi et slektskap til vinneren?