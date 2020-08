Pressemelding

Vi legger rammen rundt turen som starter på Gullbotn og strekker seg nærmere 50 km over 8 fjell og 3000 høydemetre og ender i Kjøkkelvik.



Grunnet Korona blir det denne gang individuell/puljestart med max 25 i hver pulje. Første start går kl 07.15, deretter ny start hvert minutt til alle er vel avgårde. Det er ingen seeding, man starter når man er klar.



Nesten 1000 meters høyde, fjellstier og varierende værforhold setter krav til oss som arrangør og til deg som deltaker. Vi forventer at du er i meget god form, at du er fjellvant, forstår et kart, tar ansvar for dine valg underveis og hjelper andre om det skulle være nødvendig.

Løyperekorden satt av Thorbjørn Ludvigsen er på 4 t og 40 min. (2017)





Løypeprofil





Meld deg på Styrkeprøven Rett Vest