Feiring fikk besøk av en dobbelt norgesmester i motbakkeløp da Øyvind Heiberg Sundby (36) fra IK Tjalve stilte til start i Åneskøl Opp søndag.

Heiberg Sundby satser ikke så hardt på motbakkeløping nå som i glansdagene for 8-9 år siden, men holder likevel et høyere nivå enn de fleste på spesialøvelsen sin. Selv en sterk løper som Geir Steig fra Luster - som hang seg på i bakkene opp fra Mjøsa - måtte se seg slått med 1:33 på toppen av Årneskollen. Tidene deres var 23:20 og 24.53. Raskeste lokale løper var Lars Buraas fra Hurdal IL på 3. plass med 25:19.





Erling Stølen foran og Lars Buraas bak. De kom på 4. og 3. plass. (Foto:Bjørn Hytjanstorp)



Heibergs vinnertid på 23:20 var en av de raskeste i løpets historie, og raskest siden 2015 da Kristian Monsen vant. To av de som har løpt raskere er Sindre Buraas (2008) og kenyaneren Richard Bartale (2009.



Kvinneklassen ble vunnet av Tone Brodshaug fra Totenåsen Løp med tiden 33:20. Hun vant også de to foregående årene på 35:21 i fjor og 34:20 i 2018.





Tone Brodshaug vant kvinneklassen. (Foto:Bjørn Hytjanstorp)





Helene Nilsson kom på 2. plass i kvinneklassen. (Foto:Bjørn Hytjanstorp)



I tillegg til konkurranseklassene med 26 deltagere var det 25 trimmere som gikk til topps og 19 deltagere i barneløpet som løp ei kortere løype i samme trasé som de voksne.





Marie og Ingrid Lie var to av de spreke deltagerne i barneløpet. (Foto:Bjørn Hytjanstorp)

Resultater konkurranseklasser:

Kvinner (5 deltagere i konkurranseklassene): 1 Tone Brodshaug Totenåsen Løp K40-49 33:20 2 Helene Nilsson EIDSVOLL VERK K21-39 35:19 3 Pernille Dønnum Posaasen Nordre Eidsvoll IL J11-13 36:03 4 Marianne Johansen Romerike Ultraløperklubb K40-49 43:01 5 Elena Grand Lillomarka IL K21-39 52:10 Menn (21 deltagere i konkurranseklassene): 1 Øyvind Heiberg Sundby Tjalve M21-39 23:20 2 Geir STEIG Luster IL M21-39 24:53 3 Lars Buraas Hurdal IL M21-39 25:19 4 Erling Stølen Vind IL M21-39 26:53 5 Thomas Lind Ullensaker/Kisa IL M40-49 28:11 6 Morten Risberg NORDRE TOTEN M21-39 31:09 7 Henrik Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag G11-13 31:36 8 Halvor Steinsholt Ås IL M21-39 31:51 9 Heine Wiik Stigersand Feiring IL G11-13 32:28 10 Bjørn Myran SAS ski og Jogg M50-59 34:03 11 Jørgen Ramstad Høybråten og Stovner IL M50-59 34:07 12 Tobias Hansen Skovseth Nordre Eidsvoll IL G11-13 34:45 13 Kristian Limbodal Ørbæk Nordre Eidsvoll IL M14-16 35:54 14 Bjørn Steinar Posaasen Nordre Eidsvoll IL M40-49 36:05 15 Jacob Aamodt Hoel EIDSVOLL G11-13 38:09 16 Christian Prestegård Loen Active M60-69 38:31 17 Ole Peder Wuttudal Nordre Eidsvoll IL M14-16 40:15 18 Joar Akre Villåsen Nordre Eidsvoll IL M14-16 42:19 19 Ove Hansen Nordea M50-59 42:55 20 Marius Myran Eidsvold Værks Skiklub G11-13 43:33 21 Christoffer Hermansen Eidsvoll Verl Skiklubb G11-13 46:49



RESULTATER TOTALT OG KLASSEVIS





Øyvind Heiberg Sundby med seierstegn på toppen. (Arrangørfoto)





Henrik Åsvoll-Rognlien, sprek vinner i M11-13 år og på 7. plass totalt. Arrangørfoto)





Tone Brodshaug kommer inn som vinner for tredje år på rad. (Arrangørfoto)





Pernille Dønnum Posaasen i K11-13 løp inn til 3. plass totalt i kvinneklassen. (Arrangørfoto