Halddemarsjen er en tradisjonsrik turmarsj og motbakkeløp som årlig går av staben i slutten av august. Marsjen starter i Kåfjord - 15 km sør for Alta - og går opp til det nedlagte nordlysobservatoriet på Halddetoppen, 907 meter over havet. Marsjen følger en relativt god kjerrevei til toppen, om lag 9 km. Gjennomsnittlig stigning er på 10 %, men den siste kilometeren stiger det 20 %. Deltakerne kunne velge mellom tur- og konkurranseklasse.





Markus og Eskil var med i turklassen og først av alle på toppen! (Arrangørfoto)



Det var fint løpsvær, men motvind til toppen under søndagens løp. Eirik Haugsnes som vant Extremløpet i Tromsø to dager tidligere oppsummerer slik:



- Tøff dag opp til Haldetoppen! Ekte sliteløp og fikk bank av langrennslangløper Petter Eliassen. Han kan definitivt mer enn å stake på ski. Imponerende å løpe under den tidligere løyperekorden med motvinden som var i dag. Topp arrangement og ei sugende løype, skriver Eirik på facebook.



Du hadde jo ikke hvilt lenge siden forrige konkurranse, hintet vi frampå med. - Ingen unnskyldning! svarte Haugsnes.



Petter Eliassen både vant og satte løyperekord i motbakkeløpet. Med 46:48 slo han den gamnle rekorden med fire sekunder, satt av Audun Erikstad fra Vadsø Skiklubb i 2012. Det var er veldig sterkt felt i herreklassen i år med 9 løpere under 53 minutter.



I kvinneklassen var det ingen som var i nærheten av løyperekorden som Emilie Kristoffersen fra Alta IF satte i 2015 med 56:25. Årets vinner var Trude Helen Thomassen fra Lakselv på tiden 1:06:23.





Petter løper i mål. (Arrangørfoto)





Trude Helen Thomassen var raskest i kvinneklassen. (Arrangørfoto)

De raskeste opp til Halddetoppen:

Kvinner (14 deltagere i konkurranseklassen): 1 48 Trude Helen Thomassen LAKSELV 40-59 1:06:23.6 2 34 Vårin Olsen Alta IF 16-19 1:06:57.9 3 42 Elen Kristine Petterson Ilar IL 16-19 1:10:47.0 4 68 Tine Klevstad Alta IF 40-59 1:10:55.0 5 62 Anne Strand Bjørnstad Alta IF 40-59 1:12:57.0 Menn (52 deltagere i konkurranseklassen): 1 2 Petter ELIASSEN Tverreldvdalen IL 20-39 46:58.7 2 1 Eirik Haugsnes Andørja Sportsklubb 20-39 48:32.3 3 5 Johan Nordeng Alsvåg IL 16-19 49:41.0 4 3 Bjørn-Thomas Nygaard Burfjord IL 20-39 50:03.5 5 6 Daniel Strand Alta IF 20-39 51:27.5 6 8 Øyvind Bøthun Nordlysbyen Sykkel 20-39 52:05.3 7 4 Piera Tobiassen Forsøk IL 20-39 52:20.3 8 7 Andreas Nygaard Burfjord IL 20-39 52:34.8 9 13 Henry Skjønsfjell Nordreisa Idrettslag 16-19 52:55.9 10 15 Hermann Nordstrand Fiksen Bossekop UL 16-19 53:39.2

Løypa opp til det nedlagte nordlysobservatoriet på Halddetoppen, 907 meter over havet