Lørdag 12. september arrangerer Rinna idrettslag motbakkeløpet "Saksumdalen OPP" for andre gang. Løpet ble arrangert første gang i 2019, da med 45 deltakere.

Løpet går i flott terreng på stier og grusveier i Saksumdal, 10 km vest for Lillehammer. Løypa er 4 km og stiger 380 høydemeter. Det er også mosjonsklasse, 2,5 km uten tidtaking.

Pengepremier til beste dame og herre + mange flotte uttrekkspremier.

Vinnere i fjorårets løp var Per-Christian Lysaker Torgersrud med tiden 20:48 og Merete Weng med 24.53. To veldig sterke tider som ikke blir lette å slå i år.



Fjorårets to raskeste herreløpere, Per-Christian Lysaker Torgersrud og Oddvin Offigstad. (Arrangørfoto)





Beste lokale løper Ola Weie hadde heng på Merete Weng halveis. I god Weng-stil var det også greit å ha en lokal løper bak, da hun tok feil vegvalg et par ganger. (Arrangørfoto)





Fjorårets yngste løper, Sondre Smogeli Oppsan, løp sitt første motbakkeløp og fullførte med stil.