Åsane Løpskarusell går vanligvis gjennom hele året fra januar til november, men etter at det andre løpet gikk i februar har det ikke blitt arrangert vanlige løp på grunn av Koronakrisen, kun virtuelle. Så med løpet den 27. august var det et skritt i retning av en normal løpsavvikling, selv om arrangementet hadde de etter hvert kjente tilpasningene til koronapandemien: deltagerbegrensninger, puljestart, ingen servering av drikke, osv.

Med utmerkede løpsforhold i det fine været var det totalt 115 deltakere som gjennomførte rundene rundt Liavatnet og tilbake til IKEA i Åsane.

Tom Geir Jensen er daglig leder i I.L. Norna-Salhus som arrangerer Åsane Løpskarusell, og han kunne fortelle at det har vært god oppslutning også i de virtuelle løpene som ga de påmeldte mulighet til å registrere egne tider i løypen:

– Ja faktisk. På det ene var det 100 deltakere. Nå til helgen skal vi ha virtuelt løp i løypen lørdag og søndag, for dem som ikke fikk deltatt i dag.

Til dagens løp er det gjort alle nødvendige tilpasninger i henhold til smittevernreglene:

– Det er begrenset til 200 deltagere og så er det 25 i hver pulje og vi starter 10-km-løperne først slik at vi får dem unna. Vi har sortert deltagerne etter tid, slik at i første pulje er de 25 raskeste og så går det nedover.

– Så dere har laget seeding altså?

– Jada, dette er gjort skikkelig! Her har Kristian Jarnung gjort en kjempejobb. Folk var her veldig fornøyde med at de beste fikk starte først.

– Ellers synes vi folk er veldig flinke til å ta hensyn til koronareglene, de står ikke veldig tett i starten.

Aller raskest i 5-km-løype var Robert Hisdal. Lenge hadde han Daniel Beeder og Lars Schjølberg Evensen hengende i rygg, men disse måtte etter hvert slippe ham fra seg. I kvinneklassen var det Gular-løper Stine Mari Taule som tok en klar seier, med veteranen Grethe Jørgensen minuttet bak på sterke 20:27 som går inn blant topp-ti-løp i denne aldersklassen i år.

På 10 km ryddet Bjørn Rusten Lundberg unna all tvil om hvem som var best, han kom i mål 3 minutter foran Bjarte Haugland, begge er Varegg-løpere. Eirik Nøtsund tok tredjeplassen.

Se alle bildene fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen.



Grethe Jørgensen løper for klubben Fil Aks-77 som er hjemmehørende i Nordhordland. Her løper hun inn til en andreplass på 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 296 Stine Mari Taule Gular K23-34 19:25 2 143 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 20:27 3 144 Amalie Kallestad Fil Aks-77 K14-15 22:52 4 9052 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb K35-39 23:06 0 281 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL K10-11 23:19 5 85 Hannah Silgjerd NYBORG K20-22 23:21 6 88 Hildegunn Baravelli ULSET K40-44 23:26 7 150 Ida Høsteng FLAKTVEIT K45-49 23:55 8 120 Anette Alvær MORVIK K23-34 23:56 9 94 Desirée H Andersson Handelshøyskolen BI K40-44 24:08 10 9048 Torill Kjøsnes Gabrielsen Equinor Bergen BIL K40-44 24:28 11 287 Hongyan Lu BERGEN K50-54 25:34 12 55 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K35-39 25:59 13 23 Anita Wiik MJØLKERÅEN K40-44 26:21 14 230 Evelyn Kvamme Wold BERGEN K55-59 26:26 15 216 Mia Nygard NYBORG K23-34 26:33

Stine Mari Taule vinner 5 km.



Daglig leder i I.L. Norna-Salhus Tom Geir Jensen kan fortelle at de har satt opp en seeding for løpet, der de antatt beste er plassert i første pulje.



Janne Pedersen og Tone Baartvedt vsyntes det var veldig kjekt at de endelig kunne løpe et vanlig løp igjen, sammen med andre.



De tre beste menn på 5 km: Lars Schjølberg Evensen, Robert Hisdal og Daniel Beeder.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 309 Robert Hisdal STRAUME M40-44 16:41 2 83 Daniel Beeder S-K M23-34 17:01 3 9051 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M18-19 17:40 4 297 Didrik Prestegård Norna-Salhus IL M18-19 19:25 5 226 Alexander Brurås Helland Norna-Salhus IL / ÅCK M14-15 19:29 6 9061 Anders Johannessen BERGEN M23-34 19:34 7 9054 Øystein Nordtveit FONNES M45-49 19:40 8 298 Steinar Trædal NYBORG M35-39 19:44 9 9049 Sindre Alvestad Equinor Bergen BIL M23-34 20:03 10 288 Svein Reidar Rasmussen TERTNES M40-44 20:16 11 308 Andreas Fyhn Norna-Salhus IL M12-13 20:24 12 9059 Bendik Fotland Onsdagsklubben M23-34 20:29 0 9056 Jan Terje Nordtveit Åsane CK M55-59 20:37 13 282 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M10-11 20:41 14 9062 Janos Kozma Asko M35-39 20:49 15 20 Arvid Berge Grieg Team M45-49 20:58



Bjørn Rusten Lundberg løper inn til en klar seier på 10 km.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 151 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 34:47 2 9047 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett M40-44 37:50 3 47 Eirik Nøtsund Brogjengen M23-34 42:54 4 257 Herman Aas ULSET M14-15 44:50 5 9053 Arne Olsen ULSET M50-54 45:02 6 9058 Morten Bjerkelund BERGEN M23-34 46:17 7 21 Morten Jørgensen Data Ingeniørene as M55-59 47:31 8 202 Samuel Shield MORVIK M40-44 48:08 9 180 Øyvind Kristiansen ULSET M23-34 48:09 10 195 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 48:32 11 29 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 49:18 12 210 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M55-59 49:52 13 223 Daniel Reknes HJELMÅS M35-39 51:05 14 12 Jakob Grimstveit Grieg Team M40-44 51:44 15 53 Jan Kårbø DNB M60-64 52:46 16 44 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M65-69 53:41



Annbjørg Haga vinner 10 km kvinner.

Resultatliste 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett K50-54 47:00 2 68 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 49:10 3 75 Tone Årdal ULSET K45-49 49:20 4 57 Lene Brobakke Kristiansen ULSET K23-34 53:28 5 121 Sunniva Halvorsen NYBORG K23-34 53:52 6 196 Gry Bjerk Aarbu MJØLKERÅEN K50-54 54:30 7 45 Irene Sayin ULSET K40-44 55:41 8 203 Siri Shield MORVIK K40-44 01:02:21

