De fleste større løp og motbakkeløp er avlyst, men Pederløpet i Ålesund gikk som normalt etter visse tilpasninger i disse koronatider. 46 deltakere i konkurranseklassen kom i mål oppe på endestasjonen for Turheisen. Det er 5 færre enn i fjor. Med litt bedre markedsføring vil nok deltakertallet øke neste år. Det meste måtte avlyses under Vikadagene p.g.a. koronasituasjonen. Bare Pederløpet og kajakkpadling var igjen av fysisk aktiviteter.

Været var overskyet, men uten nedbør så lenge løpet pågikk. Temperaturen lå på ca 14 grader oppover bakkene på Spjelkavikfjellet.

RESULTAT HERRER

1 109 Jonas Gardien ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 14:29.0 2 117 Steffen Grytten Team Pjask Herreklasse (16+ år) 14:34.0 3 124 Stian Driveklepp Team Pjask Herreklasse (16+ år) 14:41.0 4 140 Karl Idar Vik SIL Herreklasse (16+ år) 15:13.0 5 133 Eivind Norstrand Spkl Rollon Herreklasse (16+ år) 15:15.0 6 137 Håkon Sjåstad Krøvel Stadlandet Herreklasse (16+ år) 15:18.0 7 126 Aleksander Nørgaard Pulsen Herreklasse (16+ år) 15:22.0 8 136 Kristian S Krøvel Stadlandet Herreklasse (16+ år) 15:51.0 9 108 Johannes Gardien ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 16:32.0 10 119 Simon Hanssen ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 16:46.0 11 131 Sivert Mosby Nakken Velledalen IL Herreklasse (16+ år) 17:01.0 12 139 Sander Svorkmo Finnøy Spjelkavik Fotball Gutt ungdom (12-15 år) 17:08.0 13 111 Kristoffer Nonstad Team Salomon Herreklasse (16+ år) 17:12.0 14 129 Håvar Brynildsrud Sta-Bil Herreklasse (16+ år) 17:17.0 15 132 Andreas Mosby Nakken Velledalen IL Herreklasse (16+ år) 17:27.0 16 118 Karl Inge Krogsethagen Team Pjask Herreklasse (16+ år) 17:38.0 17 116 Daniel Hurlen Spjelkavik IL Fotball Gutt ungdom (12-15 år) 17:40.0 18 128 Eivind Aardal Gjerdrum IL Herreklasse (16+ år) 18:35.0 19 103 Jack Blindheim ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 18:56.0 20 130 Odd Kenneth Grande ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 19:17.0 21 127 Sivert Mørch Emblem IL Gutt ungdom (12-15 år) 19:24.0 22 138 Vidar Finnøy ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 19:29.0 23 101 Alexander Sylte ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 19:32.0 24 120 Bjørn Sellereite ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 19:35.0 25 104 Frank Ottersen ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 19:59.0 26 105 Eirik Wilberg Rebnord ØYSTESE Herreklasse (16+ år) 20:46.0 27 141 Karstein Teige ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 23:55.0 28 143 Emil Teige ÅLESUND Gutt ungdom (12-15 år) 24:25.0 29 142 Robert Teige ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 26:55.0 30 122 Alexander Rotset ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 32:07.0 31 135 Jonas Gudmundseth ÅLESUND Gutt ungdom (12-15 år) 35:24.0 32 106 Øystein Gudmundseth ÅLESUND Herreklasse (16+ år) 35:25.0 33 102 Vidar Myrvold Vidar Myrvold Herreklasse (16+ år) 0:00.0



Etter 1 km i flat løype var der Kristoffer Nonstad (111) og Karl Idar Vik (140) som lå i føringen. Men det var før motbakkene startet. Dessuten hadde Karl Idar en maraton i beina fra forrige lørdag. Kristoffer hadde Rondane 50 miles (80 km ultra) i beina for to uker siden. Kristoffer blei til slutt nr. 13 og Karl Ider blei nummer fire i mål etter at begge to gikk på en liten smell.



Stian Driveklepp (124) blei tredje beste løper i Pederløpet



Steffen Grytten (117) blei nummer to i mål

Jonas Gardien vant med 15 sekund avstand til andremann

RESULTATER KVINNER

1 146 Ingrid Gjerde Tholvsen ÅLESUND Jente ungdom (12-15 år) 17:16.0 2 123 Helene Marzano Frey MOLDE Dameklasse (16+ år) 17:33.0 3 115 Aurora Lillebø Hageløkken ÅLESUND Jente ungdom (12-15 år) 17:49.0 4 110 Nora Synnøve Woxholth Ntnui-Ålesund Dameklasse (16+ år) 20:01.0 5 147 Kari Valde Fløtre ÅLESUND Dameklasse (16+ år) 20:02.0 6 112 Mari Torvanger BERGEN Dameklasse (16+ år) 20:42.0 7 125 Jeanette Storli Budal IL Dameklasse (16+ år) 20:57.0 8 144 Maria Louise Killingmo ÅLESUND Dameklasse (16+ år) 24:20.0 9 145 Guri Gjerde Tholvsen ÅLESUND Dameklasse (16+ år) 24:42.0 10 107 Vilde Arnes ÅLESUND Dameklasse (16+ år) 24:58.0 11 134 Yulia Bul GISKE Dameklasse (16+ år) 26:08.0 12 114 Amanda Strand Leithe Spjelkavik il Jente ungdom (12-15 år) 26:12.0 13 113 Anna Sæther Skålvik Spjelkavik il Jente ungdom (12-15 år) 26:13.0 14 121 Charlotte Rotset ÅLESUND Dameklasse (16+ år) 32:11.0



Unge Ingrid Gjerde Tholvsen vant kvinneklassen til tross for beskjeden start. Får håpe hun la fra seg jakken underveis, for det kom ikke en regndråpe.



Helene Marzano Frey (123) fra Molde blei nest beste kvinne



Aurora Lillebø Hageløkken (115) blei nummer tre