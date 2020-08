Det ble en annerledes Styrkeprøve i år med intervall/fleksistart. Som vanlig var det start ved skianlegget ved Gullbotn lørdag morgen.



Men i år kunne deltagerne velge starttidspunkt innenfor kl. 06.45 til 08.15. For Lars Olaf Haaheim, som startet tidlig, ble det således en lang ventetid som leder av løpet.



- Er redd jeg tapte mye fra siste toppen (Lyderhorn) og ned til mål. Beina var stive og jeg fikk ikke farten opp. Tror ikke dette holder til seier.



Og det skulle han få rett i. Etter å ha ligget drøye 2 minutter bak ved Unneland, hadde han halvvert dette ved Melkeplassen. Men på den siste etappen tapte han snaue 5 minutter, men var likevel godt fornøyd med 2. plassen.



Lorentz Linde hadde mye å kjøre med på slutten og ble klokket inn på 5.20.24. 3.plassen gikk til Christian Brurås.



Like spennende ble det ikke i kvinneklassen. Sara Rebekka Færø startet blandt de siste, men allerede ved første meldepost, Unneland var hun først blandt kvinnene. I mål var hun nesten en time foran neste kvinne, Mailinn Leikvoll.



Lang mer spennende om 3. plassen, der trioen Linda Hildenes, spanske Jessica Assensio og Therese Sjursen vekslet om å kapre den siste pallplassen. Til slutt ble det BFG-løperen Therese Sjursen som sikret seg denne, selv om Jessica Assensio nærmet seg kraftig på slutten. I mål skilte det ikke mer enn 15 sekunder mellom disse to.



Styrkeprøven Rett Vest topp 5 herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Lorentz LINDE Varegg il /Platou Sport 5:20:24.0 2 Lars Olaf Haaheim Varegg Fleridrett 5:25:53.0 3 Christian Brurås Sunnmørsalpane Fjelløparlaug 5:40:48.0 4 Espen Hermans Sogndal IL 5:42:56.0 5 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb 5:57:05.0

Styrkeprøven Rett Vest topp 5 kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Sara Rebekka Færø Varegg il / Platou Sport 6:03:16.0 2 Mailinn Leikvoll BFG 6:53:15.0 3 Therese Sjursen BFG Bergen Løpeklubb 7:23:49.0 4 Jessica Asensio RLK 7:24:04.0 5 Linda Hildenes SOGNDAL 7:35:05.0



For disse to, brødrene Erik og Jan Wilhelm Werner ble det et ekstra langt SRV i år. Ved ankomst Montana, etter å ha tilbakelagt ca 2/3 av turen, tok de en ekstratur (Bergen Fjellmaraton 21 km), før de fortsatte videre på SRV. Erik ble belønnet med "sistemann i mål trøyen.

I tillegg ble det også arrangert en "light-versjon" av SRV, over 4 fjell med start fra Unneland.



Alle resultater (med splittider)