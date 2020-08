AIM Challenge i Hemsedal ble den folkefesten det pleier å være, selv i disse korona-tider. 22. august gikk AIM Challenge i Hemsedal av stabelen, og med 200 startende ble det en litt mindre konkurranse i år sammenlignet med tidligere år, men det stoppet ikke deltakerne som var på plass. Det var god stemning, store smil og fornøyde deltakere forteller konkurranseleder Marcus Andersson.





Det nærmer seg start. Selv med begrenset deltagelse på grunn av smittevernhensyn var det god stemning i Hemsedal. (Foto: AIM Challenge)

Deltakerne fikk se Hemsedal fra sin beste side, med sol store deler av dagen. Selv med noen mindre byger var konkurranseforholdene perfekte. Lørdag klokken 10:00 gikk starten for AIM, som av mange anses som Norges morsomste konkurranse.

AIM Challenge er en multisportkonkurranse som passer for alle. Lag på to og to skal i løpet av 6 timer samle flest mulige av totalt 60 utplasserte poster. De forskjellige postene gir ulike poeng avhengig av vanskelighetsgrad. Mange poster kan tas på sykkel. Noen krever at deltakerne løper, klatrer, svømmer, balanserer, kravler eller padler. Konkurransen i år ble for det meste gjennomført som vanlig, men med noen tilpasninger for å minimere risikoen for smittespredning.



Video fra årets arrangement, 2 minutter:





På premiepallen fant vi noen kjente navn i AIM-sammenheng, der Østmarkaulvene med Mila Zaharinova og Sigve Vålsnes vant miks-klassen i år igjen, likt sist år. På damesiden vant nykommerne Andrea Amundsen og Anette Juveli stort over rutinerte Team Bergli (andre plass) med søstrene Maria og Cecilie Bergli som var med for tiende gangen i Hemsedal. Herreklassen ble vunnet av HolsenåHoff med Øyvind Holsen og Sindre Hoff på laget, mens vi på kjendissiden finner blant annet Team ActionFrank med Frank Løke og Kristin Aastad.

Fullstendig resultatliste finner dere HER

Der kan dere også se hvilke ruter vinnerne valgte, hvilke og hvor mange poster de besøkte - for ingen kan rekke over alt.



Arrangementets hjemmeside

AIM challenge på facebook med mange bilder





Østmarkaulvene med Mila Zaharinova og Sigve Vålsnes vant miks-klassen. (Foto: AIM Challenge)





Andrea og Anette med nykommerne Andrea Amundsen og Anette Juveli vant kvinneklassen. (Foto: AIM Challenge)





HolsenåHoff med Øyvind Holsen og Sindre Hoff vant herreklassen. (Foto: AIM Challenge)





Team ActionFrank med med Frank Løke og Kristin Aastad. (Foto: AIM Challenge)





Bading... (Foto: AIM Challenge)





Kryssing av hengebro. (Foto: AIM Challenge)





Med kart i skogen. (Foto: AIM Challenge)





Kartkunnskap er mest avgjørende. (Foto: AIM Challenge)



Sykkel i terreng kan være utfordrende. (Foto: AIM Challenge)





Det er klart man blir sliten! (Foto: AIM Challenge)