Stavanger Marathon Special Edition 2020 ble arrangert lørdag 29. august med halvmaraton og søndag 30. august med maraton. Begge dager med flotte løpsforhold på stort sett grusunderlag og god stemning forholdene ellers tatt i betraktning.

Løpet var flyttet fra sentrum av Stavanger til 3-sjøersløpet sin halvmaratonløype, der man altså lørdag løp én runde og søndag to runder. Lørdag var det to adskilte konkurranser for å tilpasse seg gjeldende smittevernregler. De kortere distansene ble ikke arrangert i år.





Starten på pulja med de sterkeste løperne på halvmaraton. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)



- Vi er strålende fornøyde. Vi hadde planlagt veldig grundig hva vi kunne klare å gjennomføre godt innenfor smittevernregler. Men det har vært et både økonomisk og dugnadsmessig stort løft for oss som klubb og arrangør. Vi hadde så enormt lyst til å tilby et godt arrangement i denne spesielle tiden. Vi håper og tror det ble verdsatt og at deltakerne kommer igjen også når tidene normaliseres, sier Britt-Hege Nicolaysen i GTI Friidrettsklubb til kondis.no.



Deltagelsen i løpene ble omtrent det halve av i fjor, med 166 fullførende på maraton og 328 fullførende på halvmaraton. Interessant å merke seg i disse koronatider er at også i Stavanger Marathon var kvinneandelen lavere enn normalt, 26% i år vs 35% i fjor.



Forhåndsomtale: Stavanger Marathon for 600 løpere i 3-Sjøersløypa 29.-30. august







Erik Bergersen var raskest av alle på maraton. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Tor Helge Torgersen)

Heidi Nassehi og Erik Bergersen vant maraton

Raskest av alle på maratondistansen var Kristiansand Løpeklubbs sterke veteran Erik Bergersen. Han løp på 2:44:15 og slo Jan Erik Wergeland fra Sandnes IL med nesten 5 minutter (2:49:08). Tredemann på pallen ble Kristian Bay Næss fra Hafrsfjord med 2:53:49.



I kvinneklassen ledet Janicke Bråthe fra Follo Løpeklubb til godt ut på andrerunden, men endte på 3. plass med 3:22:56. Vant gjorde Heidi Nassehi fra Egersunds IK med 3:19:13, bare åtte skunder foran Anja Hoffmann fra arrangørklubben GTI FIK som løp inn til 3:19:21.





Anja Hoffmann ble nummer to på kvinnenes maraton. Vinneren ser du på toppbildet. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Tor Helge Torgersen)





Janicke Bråthe kom på tredjeplass. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Tor Helge Torgersen)





Jan Erik Wergeland kom på andreplass på maraton, her sammen med Joakim Bjørklund som ble nunner fem. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Tor Helge Torgersen)

Topp 10 maraton menn (125 fullførende):

Rank Race No Name Club Category Time 1 404 Erik Bergersen Kristiansand Løpeklubb M50-54 2:44:15 2 405 Jan Erik Wergeland Sandnes IL M35-39 2:49:08 3 501 Kristian Bay Næss - M40-44 2:53:49 4 416 Marius Paulikas - M40-44 2:56:22 5 408 Joakim Bjørklund - M20-34 2:58:22 6 414 Ketil Helgevold Skjalg IL M50-54 2:59:09 7 409 Kim Håvard Bertheussen - M35-39 2:59:16 8 415 Johan Nyland SK Vedavåg Karmøy friidrgr M20-34 2:59:36 9 431 Børge Andreassen Follo Løpeklubb M45-49 3:04:39 10 420 Thomas Wiik - M40-44 3:05:07

Topp 10 maraton kvinner (41 deltagere):

Rank Race No Name Club Category Time 1 435 Heidi Nassehi Egersunds IK K35-39 3:19:13 2 401 Anja Hoffman GTI Friidrettsklubb K50-54 3:19:21 3 436 Janicke Bråthe Follo Løpeklubb K45-49 3:22:56 4 430 Mari Mauland Stavanger Friidrettsklubb K40-44 3:29:42 5 484 Ellen Marie Skipstad - K35-39 3:36:07 6 474 Hannah Kate Hoddy GTI Friidrettsklubb K40-44 3:37:10 7 481 Gro Anita Imsland - K45-49 3:37:11 8 449 Astrid Fossaa Viga GTI Friidrettsklubb K55-59 3:40:43 9 487 Ashley Russell GTI Friidrettsklubb K20-34 3:41:43 10 469 Charlotte Aspholm - K45-49 3:42:06









Lina Rivedal var helt suveren på halvmaraton. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)

Frew Brkinheh og Lina Rivedal vant halvmaraton

Frew Brkinheh fra Sandnes IL ble eneste løper under 1:10 på halvmaraton da han spurtet inn til seier på 1:08:23. Det er 33 sekunder mer enn da han kom på femteplass i 3-sjøersløpet i november, men denne gangen hadde han god kontroll på seieren.

Nærmest Frew kom Tage Morken Augustson fra Varegg Fleridrett på tiden 1:10:54, mens Marius Skeide Ruth fra Skjalg IL ble nummer tre på 1:12:47.

I kvinneklassen ble det soleklar seier til Lena Rivedal fra Varegg Fleridrett. Med 1:19:37 var hun nesten ni minutter foran Anne Årrestad fra Oslostudentenes IK på andreplass. Anne løp på 1:28:29 mens Elisabeth Knudsen fra GTI FIK ble numme tre på 1:32:58.





Frew Brkinheh jubler for seier på halvmaraton. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)





Tage Morken Augustson ble nummer to på halvmaraton. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)





Anne Årrestad - med feil navn på startnummeret - ble nummer to i kvinneklassen. (Foto: Stavanger Fotoklubb / Svein Erik Fylkesnes)

Topp 10 halvmaraton menn (241 deltagere):

Rank Race No Name Club Category Time 1 2 Frew Brkinheh Sandnes IL M35-39 1:08:23 2 4 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett M20-34 1:10:54 3 1 Marius Skeide Ruth Skjalg IL M20-34 1:12:47 4 14 Jan Gunnar Lutcherath GTI Friidrettsklubb M40-44 1:17:07 5 7 Anstein Skjørestad Undheim IL M35-39 1:18:07 6 10 Roy André Erland Stavanger Friidrettsklubb M40-44 1:18:30 7 5 Eirik Dalva Skaale - M40-44 1:18:42 8 11 Richard Kverneland - M20-34 1:19:26 9 151 Kristian Stenerud Nydalens Skiklub M20-34 1:19:49 10 8 Rune Eie Stavanger Friidrettsklubb M35-39 1:20:27

Topp 10 halvmaraton kvinner (87 deltagere):

Rank Race No Name Club Category Time 1 18 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K20-34 1:19:37 2 52 Anne Årrestad Oslostudentenes IK - Friidrett K20-34 1:28:29 3 81 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 1:32:58 4 73 Mona Young - K40-44 1:36:44 5 153 Elise Katrine Amdal - K20-34 1:40:43 6 72 Emilie Røkaas - K20-34 1:42:30 7 173 Nina Espedal - K40-44 1:44:45 8 140 Dagne Langseth - K20-34 1:46:06 9 115 Beate Norheim GTI Friidrettsklubb K50-54 1:46:54 10 203 Mariette Abrahamsson - K45-49 1:47:58



ALLE RESULTATER

Løpets hjemmeside

2200 bilder:

Løpets facebookside med enormt mange bilder (Stavanger Fotoklubb).

Direkte link til fotoalbumene



Einar Søndeland i Spirit Stavanger har lagt ut disse fine bildereportasjene:

21 km: Varegg løperpar imponerte i Stavanger Maraton. Superløp også av Jan Gunnar og Elisabeth fra GTI

42 km: Sterke veteraner dominerte på 42km del av Stavanger Maraton





21 km: Lina Rivedal og Tage Morken fra Varegg Fleridrett. (Foto: Einar Søndeland)





42 km: Erik Bergersen, Kristiansand Løpeklubb. (Foto: Einar Søndeland)



Maratonveteraner:

Vi avslutter med noen bilder Ingolf Dale har sendt oss av tre veteraner på maraton.





Arne Olav Løvik er døv, svaksynt og har balanseproblemer. Det hindrer ikke 68-åringen fra å løpe maraton. I Stavanger Marathon fullførte han maraton for 92. gang. For 26 år siden, i 1984, satte han verdensrekord for løpere med samme handicap - og tiden 2:34:03 den gangen er persen hans. (Foto: Ingolf Dale)





Harald Sel (til høyre) løper her sitt maraton nummer 336, bare tre nordmenn har fullført flere. 78-åringen fullførte på 4:39:01 i den tunge løypa. (Foto: Ingolf Dale)





Lise Lithun fullførte maraton for 232. gang, det gir 61-åringen 2. plass på lista over mestløpende norske maratonkvinner. I stavanger løp hun på 4:25:26. (Foto: Ingolf Dale)



Se 100-klubben for liste over alle norske som har fullført mer enn 100 marat5on.