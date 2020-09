Det blir ikke noe Oslo Maraton på tradisjonelt vis i Oslo, men som et alternativ til den gedigne løpefesten i Oslo sentrum, ønsker arrangøren å bidra til mange små løpefester rundt omkring i landet.

Der er allerede over 4000 påmeldte til Oslo Maratons virtuelle løp lørdag 19. september, og mange av deltagerne har meldt seg på i ulike fartsholdergrupper rundt omkring. For at enda flere skal få mulighet til å bli med i slike grupper løpsdagen søker arrangøren etter mange flere fartsholdere.



BLI FARTSHOLDER I DITT NÆROMRÅDE - meld deg før 19. september

Fartsholdere er kjent for å hjelpe løpere til å nå sine tidsmål under BMW Oslo Maraton. Arrangøren ønsker å gjenskape motivasjonen og engasjementet fartsholderne gir i årets Virtual Edition. Mange hadde kanskje ikke klart å presse seg selv og klart tiden de hadde satt seg som mål uten en fartsholder.

Har du lyst å være fartsholder og motivere løpere i ditt nærområde? Mer informasjon og påmelding finner du her!

Alle som melder seg som fartsholder får gratis påmelding til BMW Oslo Maraton Virtual Edition 2020, og er med i trekningen av fete premier fra løpets samarbeidspartnere. Frist for å melde seg som fartsholder er 15. september kl. 12:00

Ønsker farthioldere på alle nivåer

- Vi ønsker god spredning av fartsholdere på forskjellige tider og distanser, både 3 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Drømmen er er å få fartsholdere spredt rundt i landet slik at de fleste kan melde seg på en gruppe dersom de ønsker. Vi ønsker å sette lista lavt, så supertider er ikke noe vi fokuserer på, sier Edwin Ingebrigtsen på vegne av arrangøren.



- Vi har fartsholdere som har meldt seg på via en egen fartsholderportal der de skriver om seg selv og hvor de har tenkt å løpe og hvilken tid med beskrivelse av løypa. I tillegg legger de inn et Stravasegment slik at man kan se løypa visuelt, sier Edwin Ingebrigtsen på vegne av arrangøren.



Les mer om fartsholdere i Oslo Maraton Virtual Edition HER

Meld deg på i vår fartsholderportal her!

Se oversikt over alle fartsholdere og meld deg på en gruppe her!

Du må være påmeldt BMW Oslo Maraton Virtual Edition 2020 for å melde deg på en av våre fartsholdergrupper.



Ikke påmeldt? Meld deg på HER



Det er morsomt og veldig inspirerende å være fartsholder. Undertegnede har tre ganger vært fartsholder i Oslo Maraton, og på disse bildene fra 2009 kan vi bl.a. se Synne Granå Vesterhus og Jacob Jacobsen (sorte trøyer på høyre bilde) som den gangen var maratonlærlinger, men som nå er faste fartsholdere i Oslo, også i årets virtuelle utgave. (Foto: Bjørn Hytjanstorp).





Thea Bekkkevold Vil skape maratonstemning i Hommelvik!

