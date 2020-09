KnarvikMila arrangeres helgen 5. - 6. september med stafett og 5 km på lørdag og 10 km på søndag. KnarvikExtrem som skulle vært arrangert fredag er avlyst i år. Det sammen gjelder halvmaraton og flere kringarrangementer. Årets utgave er den 38. i rekken, men også den mest spesielle av alle.

- Først av alt så er vi veldig glade for at det blir Knarvikmila også i 2020. Det var lenge uklart, men etter å ha finlest smittevernsreglene til myndighetene så er vi glade for at det blir løpsfest på og rundt Knarvik Stadion også i år. Det blir mer et rendyrket løpsarrangement enn den vanlige folkefesten vi pleier å ha, sier daglig leder Trond Andal i KnarvikMila.





Det blir ikke like trangt på starten i år som i fjor. I år blir hvert enkeltarrangement delt opp i startpuljer med 25 løpere. Løpsfest blir det likevel. (Foto: Kjell Vigestad)



Det hele innledes med bedrifts-/vennestafetten som i år heter Volvat-stafetten. Senere på dagen lørdag blir det tre forskjellige arrangement på 5 km gateløp. Først familieklassen 12:30, så mosjonsklassen 14:30 før det til slutt blir elite/aktiv-klasse 16:30 for kvinner og menn. Bortsett fra stafetten så blir det samme opplegg på søndagen på 10 km.



I perioden 28. august - 4. september arrangeres i tillegg NaturMila som i praksis er stolpejakt med 10 poster.

Det er fortsatt mulig å melde seg på både Naturmila og 5 km/10 km/stafett til helgen.

Det er ledige plasser i alle klasser.



Rebakka Hilland vant duellen med Runa Skrove Falch i fjorårets 10 km. (Foto: Arne Dag Myking)



Mange sterke løpere er påmeldt

Det er svært gode pengepremier i år og eliteløpene vil bli spennende oppgjør. Nedenfor har arrangøre listet opp en del av de beste løperne som er påmeldt.



10 km menn:

Magnus Gjerstad, Osterøy IL. Årets juniormester på 5000 meter. 14.10.07 pers på 5000 i år under NM junior. Osterøyrekord. Nr 13 på årets seniorstatistikk 5000 meter bane og nr. 17 på gateløpsstatistikken.

Michael Ande Tesfamichael, BUL. 30.52 på 10000 meter i 2019.

Senay Fissehatsion. 29.38 på 10.000 m i Stadionmila i år. Nr. 8 i årets gateløpsstatistikk for 10 km med 30.40 i Sentrumsgateløpet.

Sondre Øvrehelland. Lokal løper fra T&IF Viking, med mange lokale seire i gateløp. NM-gull på halvmaraton i U23 klassen i 2016.

Frew Zenebe Brkineh. Sandnes IL. 1.08.23 og nr. 15 på årets halvmaratonstatistikk.

Philip Massacand, IL Gneist . 30.33.86 på 10000 meter, bare 18 år gammel!!

10 km kvinner:

Eli Anne Dvergsdal, Gneist IL. Mangeårig vinner KnarvikMila. Pers på bane 10.000 m 34.52.28 fra 2015 og 17.02.88 på 5000 meter.

Lina Rivedal, Varegg. Pers 37.13.10.000 meter (2018) og 16.53.75 på 5000 meter (2020)

5 km menn:

Håvard Klakegg, Jølster. 9.05 på 3000 meter i år.

Philip Massacand, IL Gneist. 8.19 på 3000 meter 18 år og 14.45 på 5000 m !!

Magnus Gjerstad, Osterøy IL. Årets juniormester på 5000 meter. 14.10.07 pers på 5000 i år under NM junuior. Osterøyrekord. Nr 13 på årets seniorstatistikk 5000 meter bane og nr. 17 på gateløpsstatistikken.

Andreas Iden, IL Gneist. 14.20.01 på 5000 meter i år.

Thomas Heggøy, IL Gular. Løpt så fort som 1.49.46 på 800 meter. Spennende å se i dette løpet som er vesentlig lengre. Har 8.36.09 på 3000 meter fra 2019.

Senay Fissehatsion, IK Tjalve. 8.19.84 på 3000 m i år

Awet Kibrab, IK Tjalve. 13.22.90 tilbake i 2016!!!

Michael Ande Tesfamichael, BUL. 30.52 på 10.000 meter i 2019

5 km kvinner:

Ine Bakken, IL Gular. Medaljekandidat på 5000 meter og 10000 meter i årets hoved-NM på Fana stadion. 16.30.34 på 5000 meter bane i år. Nr 6 på årets gateløpsstatistikk 5 km.

Kjersti Fresvik, IL Gular. 17.18.97 på 5000 meter i 2015.

Hilde Brennskag, IL Gular. 17.44 på 5000 meter i år.

Ingrid Revheim, IL Gular. 17.44.16 på 5000 meter.

Amalie Joensen, IL Gular. 18.56.46 på 5000 meter i 2019.

Bertine Helene Færø, Varegg. 18.23 på 5000 meter fra 2019.

Kjentfolk:

Desta Marie Beeder – TV-personlighet gode løpsgener fra pappa.





Philip Massacand, en veldig rask og lovende 18-åring fra IL Gneist som er blant favorittene både på 5 km og 10 km. En offensiv løper det skal bli sppennende å følge i KnarvikMila. Bildet er fra et stevne i Bergen 1. juli i år. (Foto: Arne Dag Myking)