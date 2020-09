Haile Gebrselassie hadde den gamle verdensrekorden for menn på timesløp med 21285 meter. Den ble satt for 13 år siden, og Mo Farah som har hatt noen personlige feider med Haile Gebrselassie mente det var på tide å slette den fra rekordbøkene. Med selskap av sin treningskamerat Abdi Bashir fra Belgia og drahjelp fra fire fartsholdere og teknologisk lyshare klarte han målsetningen.



Den første mila ble løpt på 28.12 og den andre på 28.08. Dermed ble 20 000 m passert på 56.20,02 noe som også var også verdensrekord. Sjøl om Mo Farah dro nesten alt etter at siste hare gav seg etter ca. 33 minutters løping, var det Abdi Bashir som var i føringen ved passering 20 000 m, og dermed fikk de to eks-somalierne satt hver sin verdensrekord denne kvelden. For helt mot slutten viste Mo Farah at han fortsatt har spurten bra intakt. Han dro ifra Bashir med 1 minutt igjen å løpe og vant på 21 330 m med Abdi 8 meter bak.



Reint nivåmessig tilsvarte Mo Farahs halvmaraton ei tid på ca. 59.20. Slik sett er både timesrekorden og 20 000 m-rekorden relativt svake. Verdensrekorden på halvmaraton er på 58.01, og det er 59 løpere som har løpt halvmaraton under 59.20.

Svensk junior tok tredjeplassen

Litt lenger bak fikk den svenske 19-åringen Emil de la Millan Oliva satt to svenske seniorrekorder. Sist helg satte han svensk juniorrekord på 5000 m med 13.29,59. Nå hang hang han frekt og freidig med teten i 5 km, som ble passert på ca. 14.07. Sjøl om han fikk det tungt etter hvert og ble tatt igjen med over to runder, var det en imponerende stayer junioren viste. Han passerte 10 000 m på 29.23, bare 4 sekunder bak sin egen pers, og han klarte også å rekke å passere 20 000 m før timen var gått. Dermed ble det svensk rekord på både 20 000 m med 59.41,32 og på timesløp med 20 128 meter.



Nå på søndag skal Emil løpe 10 000 m i Finnkampen. Vi får håpe han ikke brenner seg ut med tre lange løp - 5000 m, timesløp og 10 000 m - på bare åtte dager.



Danske Abdi Hakim Ulad ble nummer fem med 19 985 meter. Det var akkurat for kort til at han fikk noen notering på 20 000 m. Sondre Nordstad Moen skulle ha vært med, men på grunn av de nye skoreglene og risikoen for skade, valgte han å stå over. Sondre løp som kjent 21 131 m på 1 time i Kristiansand tidligere i sommer, men får antakelig ikke tida godkjent fordi han løp i sko med såle som var tjukkere enn 25 mm.



Emil de la Millan Oliva så virkelig ut til å kose seg sammen med Mo Farah og de andre stjernene i Brussel. (Foto: skjermdump fra NRK)





Timesløp menn

1 9 GBR FARAH Mo 21.330 WR 2 8 BEL ABDI Bashir 21.322 NR 3 2 SWE MILLÁN de la OLIVA Emil 20.128 NR 4 3 NED ALI Mohamed 20.055 NR 5 6 DEN ULAD Adbi Hakin 19.985 NR DNF 1 BEL BOUCHIKHI Soufiane DNF 12 FRA CHOQUERT Benjamin DNF 13 BEL DEBOGNIES Simon DNF 11 KEN KETER Robert DNF 10 KEN KIPROTICH Peter DNF 4 KEN KIPTUM Kelvin DNF 5 SWE NILSSON David DNF 7 ESP SÁNCHEZ Alberto

Sifan Hassan spurta ned Brigid Kosgei

Blant kvinnene var det forventa en duell mellom nederlandske Sifan Hassan og kenyanske Brigid Kosgei. Sistnevnte har verdensrekorden på maraton, mens Sifan Hassan er regjerende verdensmester på både 1500 og 10 000 m. Nå møttes de på halvveien, og i og med at Kosgei ikke klarte å riste av seg Hassan underveis, var det som forventa at 1500 m-farten til Hassan avgjorde duellen på sisterunden. Sifan Hassan klart 18 930 m og forbedra Dire Tunes 12 år gamle rekord med nesten 400 meter. Brigid Kosgei fikk aldri registrert noe resultat da hun ble diska for å ha trampa på lista underveis.



Hadde Sifan Hassan fortsatt i samme fart i 2,2 km til, ville hun fått ei halvmaratontid på 66.52. Verdensrekorden på halvmaraton er på 64.31, og i alt har 58 kvinner løpt under 66.52. Både Hassan og Kosgei har tidligere holdt betydelig høyere fart på 21,1 km enn det de nå gjorde på 18,9 km.



Svenske Sarah Lahti klarte 17 955 m og ble nummer fem. Det var en signifikant forbedring av Johanna Salminens tidligere svenske rekord på 17 075 meter.



Faith Kipyegon vant som forventa 1000 meteren, men med 2.29,92 var hun nesten sekundet bak Svetlana Masterkovas verdensrekord fra 1996.

Sifan Hassan har et stort register som løper, og nå har hun verdensrekorden på 1 mile, 5 km og timesløp. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





Timesløp kvinner

1 11 NED HASSAN Sifan 18.930 WR 2 9 ISR SALPETER Lonah Chemtai 18.571 3 7 KEN CHERONO Eva 18.341 AR 4 5 ETH BEKELE Helen 17.974 NR 5 6 SWE LAHTI Sarah 17.955 6 1 ESP GALIMANY Marta 17.546 NR PB 17.210 7 8 ESP LOYO Elena 17.335 8 2 ETH AMEBAW Likina 17.323 9 3 BEL LAUWAERT Nina 17.315 NR DNF 12 KEN CHELANGAT Sheila DNF 4 BEL VANDENBUSSCHE Hanna DQ 10 KEN KOSGEI Brigid TR 17.3.2



