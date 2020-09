Fjelløpet Børvasstindan Classic arrangeres av DNT Fjellsport Bodø, og går i vidunderlig vakre Åseli- og Flakflågdalen, dalene som går gjennom og på siden av de kjente og spektakulære Børvasstindene rett øst over Saltenfjorden for Bodø. Løpet er ca. 30 km langt og er omtrent 1500 høydemeter og ble i år arrangert for 11. gang.



På grunn av situasjonen rundt korona, samt at det var mye snø i fjellet, ble løpet utsatt fra første helga i juli, til siste helga i august. Deltagerbegrensning førte til at de 200 startplasssene ble raskt utsolgt, men etter hvert fikk alle på venteliste plass når andre trakk seg.



På den lokale turistforeningens hjemmeside skriver Monika Holand: - Og i år kunne vi ikke vært heldigere med været. Etter dager med tåke i fjellet, lettet tåka fra Sandvasstinden før løpsstart og det ble blå himmel og sol. Etter hvert kom tåka snikende, men deltakerne fikk sol store deler av turen.





Blide arrangører fikk masse skryt av deltagerne, her er to av dem på en av toppene. (Foto Ida Johanne Nova)



Starten var delt i tre puljer for de som regnet med å løpe under 4,5 time, de som løp mellom 4,5 og 6 timer, og de som løp mellom 6 timer og makstiden 8 timer.

Imponerende løyperekord av Erland Åkra Eldrup

Erland Åkra Eldrup (27), bergenser bosatt i Bodø, har vunnet flere lange fjelløp i år - og nå var målsettingen å slå rekorden i Børvasstindan Classic på 3:13 fra 2017. De to foregående årene har løypa vært kortet inn på grunn av værforholdene, men som høstløp i år lå alt til rette for full distanse og rekorder. Og rekord ble det!

Vinnertiden til Erland ble på imponerende 2:56:38, of selv med 12 minutters margin til de to neste løperne klarte også de å løpe under den tidligere rekorden. Roald Frøskeland spurtbeseiret Gaute Tømmerås i kampen om 2. plass, og begge fikk tidene 3:08:49, slik at man måtte sjekke tidelene for å kåre hvem som var først av dem.





Erland, i flott driv i motbakkene. (Foto Ida Johanne Nova)

Suveren seier til Ingrid Festø, foran de fleste gutta

​Ingrid Festø, også hun vestlending som nå bor i Bodø, imponerte like mye som Erland. I kvinneklassen var hun en halv time foran nærmeste konkurrent og hadde bare 6 karer foran seg i mål. Vi venter på en bekreftelse, men er ganske sikre på at 3:36:08 er ny rekord for kvinner de årene løpet har blitt arrangert i full løype.





Ingrid Festø var suverent best i kvinneklassen. (Foto Ida Johanne Nova)



Kø innover fjellene.





Dette er tidlig i løpet før løperne har spredd seg, vi fikk tider mellom 2:56 og 7:35.





Mot toppen... (Foto Ida Johanne Nova)​





Selv med utsettelse til siste helg i august var det snø noen steder i fjellet. (Foto Ida Johanne Nova)​