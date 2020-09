Blodslitet er et løp som for det meste går på turveier på byfjellet Aksla. Det er det eldste løpet i Ålesund og har vært arrangert hvert år siden 1982. Det var opprinnelig et bedriftsløp, men har heile tiden vært åpen for alle.







Det er lærerne ved Fagerlia v.g.s. som fremdeles står som medarrangør, men de får hjelp fra Ålesundløpene med tidtaking. Starten er øverst oppe i Fagelia, bare noen steinkast unna den videregående skolen. Start og mål er rett ved Fagerlia barnehage der turveien går utover mot Kråmyra, Aksla Stadion og Fjellstua. Returen er på bilvei fram til Kråmyra der løperne igjen tar inn på turveien til mål i Fagerlia. Den totale lengden på løypa er 6,5 km, men den er kupert og tøffest på delen ut til Fjellstua. Tilbakeveien er mer skånsom for bein, hjerte og blodomløp, og her blir det en del nedover-løping. Det skal stå vakter på alle steder der det kan løpes feil. Det blir premie til beste kvinne- og herreløper. Løyperekorden har Lars Roger Lundanes på 23.07 fra 1985 og Ingrid Festø på 26.33 fra 2017. Det er på tide at noen snart tar rekorden i herreklassen.



