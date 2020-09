Praha halvmaraton som skulle vært arrangert i morgen 6. september er avlyst. I stedet arrangerte RunCzech et eliteløp på halvmaraton med totalt 23 eliteløpere i dag, samtlige fra Kenya. Dermed ble det på en måte et kenyansk mesterskap.

I kvinneklassen ble det satt ny verdensrekord for kvinner i et rent kvinnefelt. Peres Jepchirchir vant løpet i Praha på 1:05:34. Hun har selv løpt raskere med 1:05:06 i 2017 (per nå er det 7. raskest i verden), og i februar løp etiopiske Ababel Yeshaneh inn til verdensrekord på halvmaraton for kvinner i emiratet Ras Al Khaimah på tiden 1.04.31.

Men, 1:05:34 er det raskeste en kvinne har løpt uten mannlige "harer", og selv om hun hadde håpet å løpe på 1:04:50 var kenyaneren godt fornøyd med løpet og rekorden.



Løpet foregikk på en oval 1,3 kilometers løype der det ble løpt 16,5 runder. Etter 20 minutter stakkk Peres fra konkurrentene, og seiersmarkingen ble til slutt på 1 minutt og 33 sekunder.





Peres i løype. (Foto: RunCzech)





Målgang for Peres. (Foto: RunCzech)



Topp 5 kvinner (7 deltagere):

time ASC DESC Nationality 1 Peres JEPCHIRCHIR 1:05:34 KEN 2 Brenda JEPLETING 1:07:07 KEN 3 Dorcas Jepchumba KIMELI 1:07:14 KEN 4 Edith CHELIMO 1:07:16 KEN 5 Sheila CHEPKIRUI 1:07:37 KEN







16 herreløpere på start, alle kenyanere. (Foto: RunCzech)



I herreklassen løp Kibiwott Kandie inn til tidenes femte raskeste tid på halvmaraton med 58:38. Også Philemon Kiplimo Kimaiyo løp under timen med 59:56.



Kibiwott løp på 58:59 i Ras al-Khaimah tidligere i år, og fordret seg altså med ytterligere 21 sekunder i Praha. Siden mennene startet halvannen time senere enn hvinnene fikk de varmere vær og litt mindre idéelle forhold.





Det ble en klar seier til Kibiwott Kandie. (Foto: RunCzech)



Topp 5 herrer (16 deltagere):

time ASC DESC Nationality 1 Kibiwott KANDIE 0:58:38 KEN 2 Philemon Kiplimo KIMAIYO 0:59:56 KEN 3 Benson KIPRUTO 1:00:06 KEN 4 Amos Kurgat KIBIWOT 1:00:20 KEN 5 Felix KIPKOECH 1:00:40 KEN 6 Timothy Kibet KOSGEI 1:00:47 KEN