Stord Friidrett arrangerte Stordløpet for 43. gang søndag. Løpet starter på Stord Stadion og går på fine grusveier og skogstiar i Landåsen med løyper på 6 og 12 km. Som alle arrangører måtte de redusere litt på tilbudet for å tilpasse seg gjeldende smittevernregler, og barneløpet ble dessverre avlyst. Totalt deltok 42 løpere på 12 km og 51 løpere på 6 km.

Vi sakser fra arrangørens facebookside:

Martin Schei imponerte ved å vinne årets utgave av Stordløpet etter et lengre skadeavbrekk. Med tiden 45.29 vant han for første gang, og det med god margin. Tiden er blant de beste tidene de siste årene.

Katrine Hillestad vant 6 km for kvinner med tiden 24.53, som er tett bak hennes egen løyperekord fra 2017 på 24.18 og sånn sett kanskje dagens beste enkeltprestasjon. Her imponerte også Cornelia Bloch stort med tiden 25.15, som er en rå tid med tanke på alderen (52).

Løyperekordholderen på 12 km for menn gjorde også nok et solid løp. I en alder av 62 løp Oddmund Roalkvam inn til tiden 50.15, som holdt til en 9. plass totalt. Legenden kunne konstatere ved målgang at formen fortsatt er ekstremt solid og at hans egen løyperekord fra 1997 på 41.24 overlevde også dette året.





Katrine Hillestad vant 6-kilometeren. Bildet er fra Åsaneløpet i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)

De raskeste på Stordløpet:

Menn 12 km (36 deltagere): 1 422 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) M20-22 45:29 2 419 Stian Haugland Frisk Treningssenter M35-39 48:51 3 418 Ola Odland Stord IL - Friidrett M35-39 48:54 4 408 Jon Buchvold Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 48:55 5 416 Bjørn Arild Mæland IL Solid M35-39 49:06 6 417 John Tislevoll Almås Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 49:20 7 410 Bjørn Inge Tranøy Stord M35-39 49:23 8 403 Stig Westerheim Stord IL (Allianseidrettslag) M40-44 50:12 9 407 Oddmund Roalkvam Stord IL (Allianseidrettslag) M60-64 50:15 10 404 Fred Andersen Stord IL (Allianseidrettslag) M45-49 51:00 Kvinner 12 km (6 deltagere/5 fullførte): 1 441 Helena Hope HAUGESUND K Senior 56:10 2 440 Maren Kristine Lye Bårdsen Sveio IL K Senior 1:01:02 3 442 Elisabet Langseth Esperø Moster IL K40-44 1:01:32 Kvinner 6 km (24 deltagere/23 fullførte): 1 469 Katrine Hillestad Stord IL (Allianseidrettslag) K Senior 24:53 2 490 Cornelia Bloch Stord IL (Allianseidrettslag) K50-54 25:15 3 470 Bodil H Askeland Stord IL (Allianseidrettslag) K55-59 26:02 4 477 Ingvild Eilertsen Sundby STORD K35-39 26:58 5 473 Maren Presthaug BERGEN K35-39 29:01 6 489 Vilde Vatna FYLLINGSDALEN K Senior 30:01 7 491 Ingelin Erichsen SALHUS K40-44 30:19 8 479 Vibekke Carruthers Girlpower 79 K40-44 30:40 9 483 Charlotte Tveita STORD K Senior 31:04 10 488 Benedicte Skålevik STORD K Senior 32:05 Menn 6 km (27 deltagere/25 fullførte): 1 461 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes IL M45-49 22:32 2 445 Vebjørn Sørbotten NEDRE VATS M23-34 23:27 3 455 Johnny Raunholm Stord IL (Allianseidrettslag) M50-54 23:51 4 452 Kristoffer Veisdal STORD M23-34 24:15 5 462 Bjørn Inge Hermansen SAGVÅG M40-44 24:43 6 465 John Henry Amlien STORD M23-34 24:46 7 447 Julian Lærkerød ALVERSUND M14 25:57 8 466 Arild Lunde STORD M40-44 26:11 9 467 Morten Stiansen Haugeland Team Sportsmanden M23-34 26:27 10 454 Jan Erik L. Dahl STORD M23-34 26:35

ALLE RESULTATER



Arrangørens hjemmeside

Arrangørens facebookside