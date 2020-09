- Det var tøft i går og brutalt løp på her Finnsnes i dag, skriver Eirik Haugsnes i en melding til kondis.no. I går vant han Sherpatrappa Opp i Tromsø på ny løyperekord, og i dag fulgte han opp med et tøft fjelløp hjemme på Finnsnes.



Løpet som Eirik refererte til var Kirkestien Fjelløp som ​Finnsnes IL Fotball arrangerte søndag. Det er et fjelløp i fantastiske omgivelser i byfjellene rundt Finnsnes. Løpet går fra Sollidalen til Finnsnes, via Nord-kista og Kistefjellet 1003 moh. Målgang på Finnsnes stadion. Løpet er 18,6 km og ca 1200 høydemeter i variert terreng, mest på sti, litt grusvei og off piste.



Det er tredje gang løpet arrangers, men de to første årene har det vært en nye lettere løype, så årets løype er helt ny.



Løypa på relive:

Eirik Haugsnes fikk kamp av Bjørn Thomas Nygaard

Nå var det ikke slik at Eirik Haugsnes (39) fra Finnsnes kunne jogge hjem seieren, for på startstreken sto også den sterke skiløperen Bjørn Thomas Nygaard (33) fra Burfjord IL.





Eirik Haugsnes foran Bjørn Thomas Nygaard oppover mot Kistefjellet 1003 moh (Foto: René Hillestad)



Det ble en tøff kamp for seieren der Erik løp med Bjørn Thomas til halvveis ned den siste nedoverløpingen. Derfra fikk han en luke som han mente var ca 17 sekunder i mål, selv om resultatlista viser 8 sekunder.



Det var ikke så veldig mange med, men med 7 løpere under 1:50 var det solid nivå i toppen. Johanna Erikson fra Tromsø Randoneeklubb vant kvinneklassen med 2:28:52.





