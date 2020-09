Startklare. (Foto: Stein Arne Negård)



Langdistanse med nesten 400 til start!

Det var gode løyper og solid deltakelse under veteranmesterskapet over langdistanse arrangert av til Eiker OL på kartet Bermingrud – Kølabånn. Et populært arrangement med deltakere i sin beste alder, altså i klassene fra 35 – 85 år. Totalt var det nesten 400 deltakere som prøvde seg på utfordringene denne lørdagen. Størst var klassene fra 55 – 80 år, med 70-års klassen for herrer som den aller største. Der var det smått imponerende 45 stykker som stilte til start. Kjell Winther var best i denne klassen. Karen som konkurrerer for Oppsal Orientering var over 5 minutter bedre enn andremann i dag.



Halstein Ødegård, Løten OL H85 og Inger E. Vamnes, Hamar OK D80. (Foto: Stein Arne Negård)

Avsluttet Veteranmesterskapet med mellomdistanse

Årets Veteranmesterskap ble søndag avsluttet med mellomdistanse fra samme arena som lørdag. Som det er med mellomdistanser, var det mange retningsforandringer. Det var også en del forandringer i toppen hos våre veteraner, selv om stabiliteten for dem mellom 35 – 85 år – gjerne er noe større enn for ungdommene som hadde PWT-cup (ungdomscup for Buskerud o-krets) parallelt med Veteranmesterskapet. (Kilde: Norsk Orientering)

Mål i skogen så ingen skulle samle seg langs oppløpet. (Foto: Stein Arne Negård)



Antibac på brikke før avlesning​. (Foto: Stein Arne Negård)