I begynnelsen av mai kom meldingen om at årets utgave av Grenserittet, som skulle vært arrangert i august som det 22. i rekken, var avlyst på grunn av koronasituasjonen og smittefare. I slutten av juni kom det derimot en gledelig melding om at arrangøren skulle lage en koronatilpasset versjon av Grenserittet, kalt Grenserittet Light.



I Grenserittet Light var det, etter myndighetenes regler, en begrensning på 200 deltakere. I tillegg var både start og mål lagt til Halden. Dette i motsetning til det "normale" Grenserittet som har start i Strømstad i Sverige og målgang i Halden. Da påmeldingen åpnet 1. juli ble rittet fulltegnet på under ett døgn.



To distanser og behagelig atmosfære

Det var en rolig og behagelig atmosfære da Grenserittet Light ble arrangert under sol og blå himmel på søndag. Rittet hadde start og mål i skianlegget på Ertemoen rett utenfor Halden. Det var lagt en runde på 29 km som kunne sykles enten en eller to ganger. De 200 deltakerne var delt opp i startpuljer på 50 som ble sendt avgårde med fem minutters mellomrom. Siste startpulje bestod av de som nøyde seg med å sykle en runde.



Av de 200 påmeldte (178 på 58 km og 22 på 29 km) var det 162 som stilte til start og 151 som fullførte (135 på 58 km og 22 på 29 km). Av de 151 fullførende var det 138 menn og 13 kvinner.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)

Martin Røste Omdahl, Raufoss & Gjøvik SK, kunne strekke armene i været som vinner av Grenserittet Light.



I herreklassen på 58 km skilte det seg etter hvert ut en tettrio på tre mann bestående av Martin Røste Omdahl (Raufoss & Gjøvik SK), Stian Mjølnerød-Lie (Fiskeklev Landeveisclub) og Thomas Wikstøl Jaerson (Asker CK). Dette ble også rekkefølgen i mål etter at førstnevnte hadde ristet av seg konkurrentene noen få hundre meter før innkjøringen til skianlegget og målgang. Trioens tider ble henholdsvis 1.50.56, 1.51.08 og 1.51.15.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Mathilde Bengtson, Sarpsborg SK, vant kvinneklassen for de som syklet langløypa på 58 km.



Blant kvinnene var det Mathilde Bengtson (Sarpsborg SK) som vant på 2.25.04. Ikke langt bak fulgte Wenche Løvsletten (Ottestad SK) på 2.25.36, mens Gøril Viskjer Stoltenberg (Soon CK) tok tredjeplassen med 2.35.45.



29 km ble vunnet av Jan-Vidar Nyborg for menn og Martine Hauge for kvinner på henholdsvis 1.07.10 og 1.40.02.



Tross begrenset antall deltakere, så var det også i år premiering til de tre beste i alle aldersklasse - slik det normalt pleier å være i Grenserittet.



Grenseritt-sjef Vegard Halvorsen var så fornøyd med alle de positive tilbakemeldingene på arrangementet at han antydet at det også i framtiden kunne være aktuelt å arrangere en light-versjonen av rittet på våren, mens hovedrittet forhåpentligvis kan arrangeres som normalt slik det pleier i august.



Se flere bilder nedenfor resultatlistene.



De beste menn på 58 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M17-29 01:50:56 2 Stian Mjølnerød-Lie Fiskeklev Landeveisclub / Team Peplink M30-39 01:51:08 3 Thomas Wikstøl Jaerson Asker CK / Team Skørn Offroad M17-29 01:51:15 4 Ole Fredrik Aamodt Sarpsborg SK M30-39 01:53:37 5 Frode Bokerød Halden CK M40-49 01:53:37 6 Sven Ove Hoel CK Valeo, Fornebu / Subaru Trek Racing Team M40-49 01:53:39



De beste kvinner på 58 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Mathilde Bengtson Sarpsborg Sykleklubb K17-29 02:25:04 2 Wenche Løvsletten Ottestad IL Sykkel / Ottestad SK K40-49 02:25:36 3 Gøril Viskjer Stoltenberg Soon CK K50-59 02:35:45 4 Inger-Lise Ramstad Halden CK K60-69 02:38:17 5 Christina Holtan OSLO K50-59 02:54:34 6 Cathrine Moksness OSLO K40-49 02:57:01



De beste menn på 29 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Jan-Vidar Nyborg Fresenius Kabi B.I.L M50-59 01:07:10 2 Steinar Unnestad Skiptvet IL Sykkel / Team Superselma M50-59 01:07:10 3 Svein-Tore Narvestad HALDEN M50-59 01:11:49



De beste kvinner på 29 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Martine B Hauge SOFIEMYR K17-29 01:40:02 2 Janja Koviazo HALDEN K30-39 01:40:25 3 Joanna Zawistowska TISTEDAL K30-39 01:46:51





De totalt 200 påmeldte til Grenserittet Light var delt opp i fire seedede startpuljer. Her går starten for pulje 1.





Teten etter første runde. Det hadde skilt seg ut en trio bestående av Martin Røste Omdahl (til venstre), Stian Mjølnerød-Lie (skjult bak) og Thomas Wikstøl Jaerson (til høyre).





Lars Jensen og Ronald Sund takker hverandre for følget underveis i rittet.





Med sol og blå himmel var var det flotte forhold i marka en tidlig høstdag.





Rulleskianlegget på Ertemoen utenfor Halden var arena for Grenserittet Light. (Foto: Bjørn Johannessen)



Grenserittet 1999 - 2020

Fullførende deltakere på 80 km:

2020: avlyst

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)



