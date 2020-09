Jakob Ingebrigtsen har konkurrert flittig på 1500 m den siste tiden. Så sent som fredag forrige uke løp han inn til sin første seier i et Diamon League-stevne i Brussel. Tirsdag kveld stilte han på nytt til start på sin favorittdistanse. Denne gangen i tjekkiske Ostrava. Den endelige avgjørelsen om å delta tok Jakob så sent som dagen i forveien.



I sine foregående 1500 m-løp har Jakob Ingebrigtsen jaktet på gode tider og rekorder. Tirsdag kvelden i Ostrava ble det derimot et taktisk løp der seier var det viktigste. Jakob ble i første sving liggende omtrent midt i feltet i bane 2, men kom seg deretter inn til lista i fjerdeposisjon - bak Yomif Kejelcha (som har innendørs verdensrekord på distansen) og de to fartsholderne. Første 400 m ble, av fartsholderen, passert på 55,61 med Jakob på 56-tallet. Ved 700 m ga Jakob en liten luke til Kejelcha og australske Stewart McSweny gikk forbi. Det virket som Jakob konsentrerte seg om å spare mest mulig krefter og løpe taktisk for en seier framfor en god tid.



800 m ble passert på 1.53,90, og da fartsholderen ga seg etter 1000 m lå Kejelcha og McSweny i tet. Men med en taktisk manøver Jakob fant en liten åpning og snek seg forbi på innsiden av Kejelcha og var plutselig i tet da en runde gjenstod. Kejelcha falt av bakover i feltet, men McSweny hang seg på Jakob. Også kenyanske Kumari Taki kom seg opp, men på oppløpet så Jakob Ingebrigtsen ut til å ha full kontroll på konkurrentene da han løp i mål på 3.33.92.



Dette var hans svakeste tid på 1500 m i år, men likevel et sterkt, taktisk godt løp der han aldri var redd for at seieren skulle glippe.



– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg ønsket et taktisk løp og har allerede løpt tre raske 1500-metere. Jeg vil prøve litt forskjellige ting og ha det gøy, prøve å knipe litt med de andre løperne, ikke bare pushe i front og løpe alene, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.



I likhet med i Diamond League-stevnet i Brussel var ikke Timothy Cheruiyot, Jakobs eneste "overmann" denne sesongen, med i Ostrava heller. Men fjorårets verdensmester på distansen begynner nå å få en skikkelig nøtt å knekke neste gang han stiller på samme startstrek som Jakob Ingebrigtsen.



Se video av løpet på NRK sin nettside



