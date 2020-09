Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen av Kondis nr. 6 her på kondis.no. I bladet får du spennende intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer og mye annet.



Sondre Lerche vet at verken kunst eller idrettsprestasjoner blir til av seg sjøl. Samtidig gir det en tilfredstillelse i det å bruke tid og krefter på å få til noe bra:



– Veien til «pleasure» er disiplin – det å yte og ofre noe. Det som skjer på scenen skal se lett ut, men er vanskelig. Det ligger mye øving og terping – som ikke skal sees – til grunn for prestasjonen, forteller 38-åringen i intervjuet med Kondis.



En viktig grunn til at han løper, er den gode følelsen det gir etterpå.



– Jeg setter alltid av mye tid, for jeg liker ikke å stresse hjem, hoppe i dusjen og så stresse videre. Når jeg er ferdig med økten, søker jeg en ro for å la løpeøyeblikket få vare litt.



Slik sett er trønderen Thomas Fremo i en litt annen kategori løper enn bergenseren Sondre Lerche. Som trebarnsfar og pendler med full jobb trener Thomas effektivt med 7-8 mil løping i uka for å bli så god som den avsatte tida tillater. Så langt har det resultert i 29.46 på 10 000 m og 1.05.27 på halvmaraton. Og 32-åringen tror han fremdeles kan bli bedre:



– Sia eg trenar såpass lite, så trur eg det er eit ganske stort potensial eg ikkje har teki ut, forteller han, men 32-åringen legger også til at han ikke har noen planer om å prøve å bli så god som mulig.



– Nei, familien og jobben har klar prioritet. Springinga er berre viktigast av det uviktige. Og sjølv om eg hadde sprungi fortare om eg satsa meir, så er det ikkje sikkert at livet ville ha vorti noko betre.



Ei som derimot ønsker å teste ut potensialet sitt er Grethe Tyldum. Også hun er trønder - fra Høylandet - og i junior-NM i sommer tok hun gull på 1500 m og sølv på 3000 m. Men hun har enda større mål i sikte og håper å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap som senior:



– Det er først om ti år eg skal vera verkeleg god, sier 19-åringen som forventa å bli spurt om hun er i slekt med Pål Tyldum, noe hun da også ble.



Erik Alexander Nordby er treneren til en av Norges beste syklister, Carl Fredrik Hagen. I Kondis forteller Nordby om sin egen treningsfilosofi og hvordan denne er blitt anvendt i møte med treningsglade Hagen.



I den faste spalten "20 kjappe" er det Petter Rypdal som må til pers. Vi får blant annet vite at han har autografen til Cristiano Ronaldo og at favorittøkta er en progressiv hurtig langtur på 10-15 km.



Også i dette nummeret av Kondis finner vi flere fagartikler - blant annet om den kvinnelige utøvertriaden, om "runner's high" og om Jack Daniels Running Formula som hjalp Knut Ødegaard til å sette en solid maratonpers i Berlin.



I Kondis finner du også reportasjer fra både turer i fjellheimen og løp landet rundt. Odd Gunnar Tveit fikk Jon Hendens Minnepris under sitt eget arrangement, Steinsland Bygdemaraton, og hederen til hederskaren finner du i bladet.



Teststoff er en gjenganger i Kondis, og president Tim Bennett har testa 5 nye par løpesko med karbonplate. Kenneth Harlem har på sin side sjekka høstens sykkeltøy - slik at du kan være rusta i både nedbør og vind.



Bladet byr ellers på både overraskelser og faste spalter. I "Spør ekspertene" kan du få svar du ting du lurer på, og spørsmål til ekspertpanelet kan sendes til kondis@kondis.no. Ekspertene svarer gladelig enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.



– Disiplin er vegen til glede, enten det handler om musikk eller løping, mener Sondre Lerche. (Foto: Bjørn Johannessen)

