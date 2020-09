I rekken av avlysninger føyer nå også årets EM terrengløp seg. Dette bekreftet det europeiske friidrettsforbundet (European Athletics) i en pressemelding i dag. Mesterskapet skulle ha funnet sted i Dublin 13. desember.



Årsaken til avlysningen er den nåværende COVID-19 situasjonen i Irland, reiserestriksjonene og usikkerhetene rundt i Europa. Dette ville gjort det umulig å arrangere mesterskapet som planlagt.



– Dette var en veldig tøft avgjørelse å ta for europeisk friidrett. Etter kanselleringen av EM i friidrett i Paris for noen måneder siden, var dette den siste muligheten for et stort europeisk friidrettsarrangement i år, uttaler Dobromir Karamarinov som er midlertidig president i European Athletics.



– Jeg vet at alle idrettsutøvere og hele friidrettsverden gledet seg til dette arrangementet, men jeg vil hylle både den lokale organisasjonskomiteen for deres engasjement og harde arbeid fram til nå, og det irske friidrettsforbundet for deres fantastiske støtte i disse vanskelige tider for idretten vår, tilføyer Karamarinov.

Styreleder for den lokale organisasjonskomiteen i Dublin, Liam Hennessy, uttaler følgende:

– Vi er skuffet over at Dublin ikke vil ha muligheten til å være vertskap for EM terrengløp i 2020, men vi føler at dette var den rette beslutningen å ta basert på dagens situasjon angående COVID-19.