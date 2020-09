10 kilometeren i Sør-mila gikk på ca. 60 prosent grus og 40 prosent asfalt. Sjøl om GPS-ene ikke viste mer enn ca. 160 meter stigning/fall, så opplevdes det som ei heller tung løype. Den var ikke kontrollmålt, men så ut til å være omtrent rett på lengden.



Halvmaratonløperne løp 10 km-runden to ganger pluss ei ekstrasløyfe på 1,1 km i starten. 5 km-løypa hadde samme start og slutt som 10 km-løypa, mens midtpartiet på 5 kilometeren var småkupert sti.



På grunn av koronasituasjonen var det puljevis start innafor hver distanse. Dermed ble løperne godt spredt ut, og siden løperne i liten grad var seeda, visste en ikke hvordan en lå an før også de som hadde starta bak, var i mål.



Jessica Gunnarsson viste god høstform ved å vinne milløpet på 38.21, drøye 4 minutter foran sin klubbvenninne i Vidar, Eva Marie Bakke. Eirik Methlie fra Askim tok en mer knepen seier i herreklassen - 14 sekunder foran OSIs Jørgen Korum. Eirik er samme mann som for to uker siden vant Østmarka Trail Challenge på ei sterk tid.



- Jørgen tok det som terskeltrening - ellers hadde han vunnet, fortalte Eirik ydmykt etter at han hadde mottatt førstepremien. Den var en fruktkurv og et gavekort på 1000 kr. Dessverre for kvinnene hadde arrangøren bestemt at de tre premiene på hver distanse skulle gå til de tre første i mål. Dermed ble det ingen kvinner som fikk premie på verken 10 km eller halvmaraton. Det var en kjedelig overraskelse å få for de raske kvinnene som både hadde forventa og fortjent å få premie.



I alt var det 75 løpere som fullførte 10 kilometeren.





Både løperne og klokkene settes i gang på 10 kilometeren. (Foto: Thomas Patey)





Jørgen Korum er ca. halvvegs i løypa. Eirik Methlie Hagen, som vant, starta i ei pulje lenger bak. Dermed ble det ingen mann mot mann-kamp om seieren. (Foto: Lilje Patey)



Midtveis i 10 km-løypa var det lagt inn ei ekstrasløyfe på ca. 1 km. Her er Jessica Gunnarsson akkurat ferdig med sin "strafferunde" mens Jan Hoel er i ferd med å lure seg unna sin. Men luringen kom seg på rett kjøl og vant 60-årsklassen på sterke 43.54. (Foto: Thomas Patey)



Eirik Methlie Hagen var ikke førstemann i mål, men vant likevel 10 kilometeren. (Foto: Lilje Patey)



Guro Person og Emil Løvås raskest på halvmaraton

35 løpere - 11 kvinner og 24 menn - valgte det lengste alternativet. Herrevinner Emil Løvås klarte å legge på ca. 1 km ved å løpe feil, men vant likevel suverent med 1.18.47.



- Uten feilløpinga hadde jeg nok vært på 1.15, fortalte vinneren til Kondis etter målgang. Han mente løypa var ca. 5 min seinere enn ei flat løype.



- Under NM halvmaraton om tre uker håper jeg å kunne løpe under 1.10 for første gang, la han til.



Også kvinnevinner Guro Persen var fornøyd med både tida og opplevelsen. Hun satte pers med 1.32.17 i noe som på ingen måte kan kalles ei perseløype. Avstanden bak til Marte Fevang på andreplass var trygg, men likevel knapp - 31 sekunder. Kjersti Christina Moody på tredjeplass var igjen bare 6 sekunder bak Fevang.



Guro Person kunne smile om kapp med sola og glede seg over både seier og pers. (Foto: Runar Gilberg)



Halvmaratonløperne starta mens været ennå var grått og det var aldri så lite regn i lufta. Vi ser herrevinner Even Løvås med startnummer 7. (Foto: Thomas Patey)



Ungdommen dominerte på 5 km

På 5 kilometeren var det en stor overvekt av unge tenåringer, og det var også noen av de yngste som var først i mål. Emma Elise Meinert Rød som løp i klasse 12-13 år, var raskest av jentene, og med 23.23 hadde hun bare to gutter foran seg i mål. Også Amund Nybakke og Trym Gjedeo-Skarpeteig løp i 12-13-årsklassen. Nybakke var raskest med 22.46. I alt fullførte 9 gutter og 16 jenter 5 kilometeren.



Det ungdommelige feltet på 5 km legger av gårde. (Foto: Thomas Patey)



Amund Nybakke var raskest av gutta og Emma Elise Meinert Rød var raskest av jentene. Amund fikk førstepremien og Emma Elise tredjepremien. Til neste år regner vi med at arrangøren skjønner at de beste jentene og de beste guttene må behandles likt. (Foto: Runar Gilberg)





