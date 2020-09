Tross litt hustrig vær ble det svært god deltakelse og deltakerrekord i konkurranseklassene i den 7. utgaven av Bjødalskampen Opp. Starten gikk ved Ellingsæter Sport- og Turistsenter (810 moh.) med mål er på toppen av Bjødalskampen (1158 moh.). Traséen er 5,8 km og går i naturskjønne omgivelser på stien opp på Bjødalsfjellet. Løyperekorden før årets løpet tilhørte Arne Post i herreklassen (27,20) og Guro Langødegård Hoel (34,17).

Klar rekorforbedring

Mariann Roe fra Bø i Telemark vant kvinneklassen og senket kvinnerekorden i løpet med nesten to minutter. For det mottok hun en premiebonus på kr. 1500,-. Herreklassen ble vunnet av Lars Grønlund som var 22 sekunder for rask for Jostein Rogstad.

Steffen Tronrud Gjevre vant Kongsvegtrippelen for menn, og Randi Nerdrum vant kvinnetrippelen bestående av Kongsvegløpet på ski og Kongsverittet på sykkel.