NB! Reportasjen oppdateres mandag morgen med stort bildegalleri!

Som alltid var det et høyt nivå i Perseløpet der siste løper fullførte på akkurat timer. Imidlertid var det over en fjerdedel av de 133 startende som valgte å bryte løpet i den raske 6051 meter lange rundløypa på Sand. Perseløpets Bjørn Saksberg har som vanllig telt opp personlige rekorder og har med forbehold kommet til 74 stykker, altså godt over halvparten av deltakerne!



Les også: Perseløpet har blitt elitemosjonistenes nye lekegrind

Trio til 34 km

Rustad-løperen Anders Nøstdahl Gløersen hadde følge av Geir Endre Rogn fra Fjellblom IL i 34 km, men derfra og inn var den tidligere langrennsprinteren alene i tet og vant på 2:27:24 etter å ha passert halvmaraton på 1:13:38. Med andre ord et meget veldisponert løp der det var åtte sekunder som manglet på den berømmelige negative splitten.

Jon Arne Gaundal fra Steinkjer FIK dannet en tettrio sammen med Gløersen og Rogn helt til ca. 35 km, men gikk deretter ut av løpet. Da kom Ola Skatvedt fra sterkt og løp seg opp på 2. plass, en posisjon Vidar-løperen beholdt til mål som ble klokket inn på 2:29:18.



Tetgruppa fra start bestod av (fra h.) Njål Tyssing. Jon Arne Gaundal, Ola Skatvedt, Anders Nøstdahl Gløersen og Geir Endre Rogn. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Sterke veterantider

38 av løpet 86 fullførende mannlige løpere løp under tre timer, deriblant de to beste i 60-årsklassen Kjell Arne Olsen, Lørenskog FIL og Høkon Høst, Lyn Ski. "Gubbetrimmeren" Kjell Vegard Opheim fra Brumunddal var klart beste løper over 50 år og var bare 32 sekunder fra å bokføre et 2.40-løp på Romerike. Alle veteranene går rett inn på toppen av årsstatistikken i sine respektive aldersklasser i en hittil tynn maratonsesong.

Rutinert tettrio

Kvinneklassen bestod av 15 løpere, der 11 kom i mål i løpet av fire timer. Monica Ragnvaldsen fra IL Try var i teten gjennom samtlige runder og sluttet på 3:06:19, vel ti minutter foran Cicilia Idland fra Halden. I motsetning til Gløersen noterte hun seg for en hårfin negativ split med 11 sekunder. Guri Sogn-Larssen, også IL Try, løp inn til 3. plass like bak Idland. Alle de tre beste i kvinneklassen løper forøvrig i 50-54-årsklassen.



Perseløpets suverene maraton-vinner, Monica Ragnvaldsen, tidlig i løpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

De beste i Perseløpet Boston Marathon 13.09.2020: Kvinner under 3.30 (15 startende - 11 fullførende): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Monica Ragnvaldsen IL Try K50-54 03:06:19 +0:00 2 Cicilia Idland Cicilia Idland K50-54 03:17:00 +10:41 3 Guri Sogn-Larssen IL Try K50-54 03:17:39 +11:20 4 Ana Lilia Røgeberg SKI K40-44 03:18:16 +11:57 5 Marit A. Laulo Equinor BIL K55-59 03:21:28 +15:09 6 Marita Hodne Skjørestad Kvernaland Ski K35-39 03:29:17 +22:58 Menn under 3.00 (86 fullførende): 1 Anders Nøstdahl Gløersen Rustad IL M20-34 02:27:24 +0:00 2 Ola Skatvedt Sportsklubben Vidar M20-34 02:29:18 +1:54 3 Geir Endre Rogn Fjellblom IL M35-39 02:29:37 +2:13 4 Mads Berge Høydalsmo Idrettslag M20-34 02:31:17 +3:53 5 Håkon Urdal Rygge Il/Sportsmanden M40-44 02:33:45 +6:21 6 Ola Matre Gui Sportsklubb M20-34 02:38:15 +10:51 7 Sigurd Lund Røer Bækkelagets SK M20-34 02:38:19 +10:55 8 Thomas Guste-Pedersen Kragerø IF M20-34 02:38:42 +11:18 9 Andreas Grøgaard OSLO M20-34 02:38:43 +11:19 10 Magnus Hasseleid Kragerø IF Friidrett M20-34 02:39:26 +12:02 11 Lars-Christian Simonsen Follo Løpeklubb M35-39 02:39:34 +12:10 12 Nils Ipsen BUL M35-39 02:40:04 +12:40 13 Michal Brandebura OSLO M35-39 02:40:14 +12:50 14 Njål Tyssing Velledalen IL M35-39 02:40:18 +12:54 15 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-54 02:40:32 +13:08 16 Marius Therkelsen BLOMMENHOLM M40-44 02:41:02 +13:38 17 Anstein Skjørestad Undheim IL M35-39 02:42:59 +15:35 18 Jonathan Staubo Fearnsport M20-34 02:45:42 +18:18 19 Stian Fjellestad Romerike Ultraløperklubb M40-44 02:45:58 +18:34 20 Stian Valstad Berg VERDAL M20-34 02:49:26 +22:02 21 Fridtjof Wedum Gausdal Friidrettsklubb M20-34 02:51:00 +23:36 22 Harald Slettemark HVALSTAD M55-59 02:52:20 +24:56 23 Per Hellevik Carlsson Triton M40-44 02:52:40 +25:16 24 Håvard Nordgård Nike M55-59 02:52:52 +25:28 25 Tobias Unneland OSLO M20-34 02:52:55 +25:31 26 Øystein Gøthesen Haugesund Idrettslag Friidrett M45-49 02:55:04 +27:40 27 Njål Ladstein BORGEN M45-49 02:55:07 +27:43 28 Jon Beldo BUL M40-44 02:57:20 +29:56 29 Eskild Aas OSLO M20-34 02:57:21 +29:57 30 Joakim Thon Christie LANGHUS M20-34 02:57:23 +29:59 31 Kai Eirik Espedal Øl og Kondis M35-39 02:57:38 +30:14 32 Sondre Flateby Kjekkas IF M20-34 02:58:08 +30:44 33 Jakob Ryen OSLO M20-34 02:58:40 +31:16 34 Torkel Hafting Koll IL M45-49 02:58:44 +31:20 35 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag M60-64 02:59:12 +31:48 36 Håkon Høst Lyn Ski M60-64 02:59:20 +31:56 37 Halvor Been Rygge IL M40-44 02:59:34 +32:10 38 Hans Martin Stokke Rygge IL M20-34 02:59:51 +32:27

