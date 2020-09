Du kan søke støtte til lokale aktiviteter fra vår grasrotandel

Det fine med grasrotandelen er at den er forbeholdt lokale aktiviteter. Videre er det slik at de pengene som samles inn lokalt, blir fordelt lokalt. Dette innebærer at jo flere i din region som oppretter Kondisorganisasjonen i din region som sin grasrotmottaker, jo mer penger får Kondisregionen din å rutte med. Det kan derfor være lurt også å høre med andre du kjenner om de kan tenke seg å opprette Kondis som sin grasrotmottaker.

Det innebærer ingen kostnader for den som tipper når han/hun oppretter noen som mottaker av sin grasrotandel. Når vedkommende tipper går sju prosent av det vedkommende tipper for direkte til den vedkommende har opprettet som sin grasrotmottaker. Dersom du f.eks. bor i et av fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, eller Troms og Finnmark, og du oppretter Kondis Region Nord som din grasrotmottaker, vil Kondis Region Nord motta 7 kroner for hver 100-lapp du tipper for hos Norsk Tipping. Du kan lese mer om grasrotandelen her.

Kondis har begrenset økonomi til å støtte lokale aktiviteter utover det som vi får inn i grasrotmidler. Vi setter derfor svært stor pris på at dere medlemmer oppretter Kondis som deres grasrotmottaker, og at Norsk Tipping gjennom grasrotandelen fører deler av overskuddet tilbake til Kondismedlemmene på denne måten.