Finalen var jaktstart basert på lørdagens løp og det ble for første gang denne sesongen løpt med gule ledertrøyer og startnummer. I alle 4 klassene var det innehaveren av den gule ledrtrøyen, som behold denne etter finaleløpet.

D13-14 ble vunnet av Eira Skaarer Wiklund fra Nydalen, som denne sesongen har vunnet samtlige 10 løp i cupen. Her fulgte Astrid Ytterbø, Asker og Anna Øvrebø Myrvold, Heming på de neste plassene.

I H13-14 var det Sondre Olaussen, Oppsal, som vant foran Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad og Christoffer Ånensen, Oppsal.

I D15-16 ble det to løper fra Nydalen på de to første plassene, her vant Maja Mo HJelseth tett fulgt av Marie Scheele, mens 3. plassen gikk til Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum.

H15-16 ble vunnet av Philip Lehmann Romøren, Fossum foran Christian Fredrik Borg, KOll. Her ble det 3. plass til Alfred Bjørnerød, OK Moss.

Sammenlagt resultater Trimtex Cup

Resultater finaleløpet



H15-16, 5 490 m:

1) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 38.10,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 38.33,

3) Christian Fredrik Borg, IL Koll, 38.40,

4) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 38.47,

5) Axel Aalde, Nydalens SK, 39.07,

6) Sindre Vie Strisland, Fossum IF, 41.05.

D15-16, 4 560 m:

1) Marie Scheele, Nydalens SK, 41.30,

2) Linnea Holst, Tyrving IL, 41.39,

3) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 44.28,

4) Vida Helland-Hansen, Tyrving IL, 45.41,

5) Ragnhild Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb, 46.11,

6) Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 47.24.

H13-14, 3 940 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 29.50,

2) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 30.26,

3) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 30.32,

4) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 32.00,

5) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 34.16,

6) Erlend Luis Otterlei, Østmarka OK, 36.16.

D13-14, 3 330 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 29.21,

2) Synne Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 30.36,

3) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 30.38,

4) Ingrid Pedersen Holmskau, Trøsken IL, 31.18,

5) Marte Hox Brynildsen, Fredrikstad SK, 32.39,

6) Astrid Ytterbø, Asker Skiklubb, 33.53.