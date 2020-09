Se flere bilder i bildekarusellen ovenfor. Arrangørfoto hvis ikke annet er oppgitt.



- Jeg svever fortsatt på en sky etter løpet, fordi det var så utrolig vellykket, sier en gledesstålende Camilla Raade Fauske til kondis.no etter løpet.

Hun arrangerte søndag 13. september et backyardløp i skogsområdet mellom Fjellhamar og Skjetten, i et område der hun og mannen Tim Roar har bygget opp en stor fin klatrepark på eget initiativ.

Nå ser jo Camilla alltid gledesstrålende ut, det er bare smil hele tiden, uansett utfordringer. Denne dagen arrangerte hun et ultraløp for første gang, og et backyardløp - der løperne løper en gitt løype med rundestart hver time - er jo ikke det enkleste å arrangere. Men OCR-utøveren som nå også er bitt av ultraløpsbasillen ser ikke etter enkle løsninger. Dessuten fikk hun testet konseptet i en kortere utgave av løpet i fjor.l

Logoer, startnr, medalje og premier hadde hun designet og laget selv, og løpsdagen hadde hun også tilrettelagt med flint løpsvær.





Camilla og Tim ønsker deltagerne velkommen til Hinderskogen. (Arrangørfoto)

48 av 72 fullførte alle 8 rundene

Søndag morgen sto det 72 løpere på startstreken for å løpe den første 5,5 kilometers runden, litt kortere enn vanlige backyardrunde (6,7 km) men det var en kupert løype på delvis teknisk sti. For de som holdt ut var det ny start hver time i totalt 8 timer - og hele 48 av deltagerne fullførte alle rundene, det vil si 44 kilometer og ultradistanse.



Arrangøren hadde veldig fokus på at deltagerne skulle trives, og det viktigste var å fullføre det antall runder man orket. Den som løp raskest på den åttende og siste runden var løpets vinner. I tillegg var det lagt inn en etgen konkurranse på tid i den 6. runden og for et lite segment underveis.



Ida Rindal, Romerike Ultraløperklubb og Johan Ingemarsson, Team Ultimate OCR ble vinnere av tidenes første Hinderskogen Backyard Trail - ultra.





De tre raskeste herrerne på 8. runden; Fra venstre Lasse Søberg, Johan Ingemarsson og Magnus Bjørseth. (Arrangørfoto)



De tre raskeste kvinnene på 8. runde; Fra venstre Hege Wiken, Ida Rindal og Marianne Moe. (Arrangørfoto)



Mari Weider, kjent OCR-utøver, har oppsummert løpet:

Hinderskogen Backyard Trail - ultra

Søndag var det endelig klart for den andre utgaven av Hinderskogen Backyard Trail-ultra. Været var perfekt til å løpe langt i, det var hverken varmt eller kaldt, litt sur vind de første rundene holdt løperne på tærne, men 3.runde kom solen frem og varmet både løpere og svette gensere.

Løypa var 5,5 km lang, 175 høydemeter og ca 2 km med krevende teknisk stiløping. Hinderskogen hadde lagt seg på 8 runder som maks, som skulle gi en total på 44 km og den berømte ultradistansen i lomma. I tillegg hadde de lagt inn to utfordringer, for de som ønsket å konkurrere mot noen andre enn seg selv så var runde 6 og 8 såkalte konkurranse heat der de 3 beste i hvert kjønn fikk et flott trofé. Tim og Camilla som arrangerte hadde også laget to Strava segmenter, et for hele løypa for å holde litt styr på løperne og et konkurranse segment der raskeste mann og kvinne premieres. En morsom liten vri på løpet!

Selve løpet var upåklagelig arrangert. Relativt greit å parkere, lett å finne frem, god informasjon før løpet! På løpsdagen hentet man startnumrene i gapahuken der løperne også fikk et glimt av både medaljer og trofeer. Nummerlappene var alle personlige med nummer og navn og logoen + løypetraseen tegnet inn. Passelig små til å ikke være i veien når man løp! På området var det merket opp hvor løperne kunne sitte og på tross av nesten 90 løpere var det god plass til alle! De hadde til og med sørget for 3 finfine toaletter som ble flittig brukt...og til forandring fra andre løp var det aldri mangel på hverken dopapir eller hånddesinfeksjon!

3 minutter før hver start ble det ringt i en bjelle, det samme 2 minutter før og et minutt før. Utrolig god stemning i startområdet, og det må ha vært et eventyr å se starten med 80 mennesker som stormet frem blant stubber og steiner og andre naturlige og unaturlige hinder. Så smalnet løpet seg inn på en liten sti før løperen kom ut på asfalten og kunne legge seg i sitt eget marsjtempo.

Selve opplegget er kanskje kjent for de fleste, men greia er å komme i mål innen en time, få et nytt farget armbånd og stå klar til start før neste hele time. Kommer du ikke i mål innen en time eller velger å gi deg, var det bare å tusle bort i gapahuken og hente medaljen sin...ja noen var også så heldige at de hadde blitt trukket ut til noen tilfeldige premier fra fine sponsorer!

Fantastisk gjennomført Tim og Camilla, vi gleder oss til å stå på startstreken Igjen i 2021! Tusen takk for jobben dere har gjort!



Mari Weider





Mari Wieider sammen med Camilla.. (Arrangørfoto)



RESULTATER:

Vinnere 8. runde: Herrer

1. plass Johan Ingemarsson, Team Ultimate OCR 25:41

2. plass Magnus Bjørseth 27:07

3. plass Henning Moholdt, Romerike Ultraløperklubb 27:25



Vinnere 8. runde: Kvinner

1. plass Ida Rindal, Romerike Ultraløperklubb 34:07

2. plass Hege Wiken, Elavit 34:39

3. plass Marianne Moe, Romerike Ultraløperklubb 34:54

Vinnere 6.runde: Herrer

1. plass Johan Ingemarsson, Team Ultimate OCR 24:55

2. plass: Lasse Søberg 25:33

3. plass Magnus Bjørseth 26:03



Vinnere 6. runde Kvinner

1. plass Hege Wiken, Elavit 32:51

2. plass Ida Rindal, Romerike Ultraløperklubb 33:54

3. plass Mari Weider, Team OCR Norway 36:15



Topp 3 eget segment i løypa Herrer:

1. plass Peder Bjugn, Romerike Runners Team 2:18

2. plass Francois Clayer, The French Connection 2:22

3. plass Johan Ingemarsson, Team Ultimate OCR 2:26



Topp 3 eget segment i løypa Kvinner

1. plass Ida Rindal, Romerike Ultraløperklubb 3:11

2. plass Mari Weider, Team OCR Norway 3:20

3. plass Marianne Moe, Romerike Ultraløperklubb 3:22

Ida Rindal vant den siste og 8. runden, og også det innlagte segmentet. (Arrangørfoto)