Hedda Hynne har vist formstigning omtrent fra løp til løp denne sesongen, og nå satte hun sin andre norske 800 m-rekord for året. Den forrige kom for ei uke siden da hun løp på 1.59,15 i Italia. Nå gikk det over sekundet fortere, og 1.58,10 er det beste noen har løpt distansen på i år. Hun som hadde bestetida i verden i år fra før, Jemma Reekie, var en av dem som nå ble slått av Hedda.

I løpet i Bellinzona i Sveits ble løpsopplegget veldig ideelt for Tjalve-løperen. Feltet strakk seg fort ut, og Hedda sikra seg plassen bak haren og nevnte Jemma Reekie. Der fikk hun ligge uforstyrret helt til bare 100 m gjenstod og Hedda gikk ut og forbi den britiske jenta. Mot slutten kom også de to heimefavorittene, Selina Büchel og Lore Hoffmann, forbi Reekie, men Hedda holdt greit unna og vant med 27 hundredelers margin.

Tida er så sterk og løpet var så perfekt tima at det er en norsk rekord som kan bli stående lenge. På den andre sida har Hedda hatt så fin framgang i det siste, at det slettes ikke er usannsynlig at hun kan løpe enda fortere. Neste mulighet kommer allerede under Diamond League-stevnet i Roma nå på torsdag. Holder hun samme nivå til neste år, vil hun være en klar finalekandidat og kanskje også medaljekandidat i OL.

Hedda sjøl var naturlig nok strålende fornøyd med løpet og er sitert på følgende vis hos NRK:

– Det var bare j...g bra, jeg følte jeg var dritspent før start i dag. Jeg hadde et bra løp i forrige uke, men jeg var så sykt klar over at jeg kunne løpe fortere. I dag var jeg ulven som Leif Olav (Alnes, journ.anm.) pleier å si, du kan velge om du vil være pingle eller ikke, og i dag gikk jeg for å løpe fort, og det klarte jeg.

Også samboer og trener Erik Sakshaug tok fram de store ordene:

– Det er helt fantastisk. Det er både norsk og nordisk rekord, og årsbeste i verden. Det gikk veldig fort fra start og var 57 blank de første 400 og alt gikk etter planen og hun avsluttet veldig sterkt. Det var ekstremt imponerende, uttalte han til NRK.

Om mulighetene til videre utvikling mente Sakshaug:

– Det skal godt gjøres å toppe det her, men jeg er helt sikker på at hun kan bli enda bedre og utvikle seg videre framover, men det er klart at 2020 har vært et fantastisk år, og den strategiplanen vi la for fire år siden mot OL i Tokyo i år, den har virkelig truffet, men jeg tror hun kan bli enda bedre til 2021.



Best i verden i år og best i Norden gjennom alle tider - det er lov å juble. (Foto: faksimile fra streamingen)



1 34 Hynne Hedda Norway NOR 1990 1:58,10 1./I

2 31 Büchel Selina KTV Bütschwil SUI 1991 1:58,37 2./I

3 36 Hoffmann Lore ATHLE.ch SUI 1996 1:58,50 3./I

4 33 Reekie Jemma Great Britain GBR 1998 1:58,87 4./I

5 32 Cichocka Angelika Poland POL 1988 2:01,26 5./I

6 39 Sloot Bregje Netherlands NED 2000 2:01,53 6./I

7 37 Sarna Angelika Poland POL 1997 2:02,62 7./I

8 40 Fehler Selina LC Regensdorf SUI 1998 2:03,94 8./I

9 38 Sclabas Delia Gerbersport SUI 2000 2:08,52 9./I

35 Vancardo Veronica TSV Düdingen SUI 2000 aufg.



Video av rekordløpet til Hedda Hynne.