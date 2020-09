Oppgjøret mellom de to er i utgangspunktet helt åpent. Jacob Kiplimo viste enorm løpsstyrke da han henta inn og spurta fra Samuel Barega på 5000 meteren i Ostrava for ei uke siden. Vinnertida på 12.48,63 er den tredje beste i år, og bare elleve mann har noen gang løpt fortere. Sjøl om en ikke kan være helt sikker på alderen til alle øst-afrikanske løpere, så blir prestasjonen likevel enda mer imponerende i og med at Jacob Kiplimos fødselsattest viser at han fyller 20 år først 14. november.

Den norske Jakob fyller 20 år bare to dager etter løpet i Roma, og 3000 meteren blir noe av det siste han gjør som tenåring. Formen hans har vært meget god i hele år, og på 1500 m er det bare Timothy Cheruiyot som har slått han. 3.28,68 er så fort at det automatisk blir store forventninger til hva han kan gjøre også på 3000 m. Persen hans er ikke bedre enn 8.00,01, men her skal det legges til at den ble satt helt tilbake i 2017.

At persen er moden for revisjon er det ingen tvil om. At også Henrik Ingebrigtsens norske rekord på 7.36,85 - satt under Bislett Games i fjor - lever farlig, er også ganske så sikkert. Mer spennende blir det å se om Jakob kan løpe under 7.30, og hvor langt ned på 7.20-tallet han eventuelt kan komme. Den europeiske rekorden er på 7.26,62 og ble satt av Mohammed Mouhrit i 2000. Det hører med til den historien at eks-marokkaneren ikke lenge etterpå ble tatt for EPO-bruk.

Verdensrekorden på 3000 m blir regna for å være en av de aller hardeste rekordene å slå. Den er på 7.20,67 og ble satt av kenyanske Daniel Komen i 1996. Den er nok, i alle fall foreløpig, utenfor rekkevidde for både Jacob og Jakob, men et nytt årsbeste i verden ligger i kortene. Det er ikke bedre enn 7.43,48 og tilhører britiske Marc Scott.

Utfordringen for Jakob Ingebrigtsen blir antakelig å klare å henge på Jacob Kiplimo underveis. Klarer han det, burde han med 1500 m-farten sin ha muligheten til å avgjøre mot slutten. Men som oftest har det vel så mye å si hvem som har mest krefter igjen når spurten starter, og akkurat det gjør at oppgjøret kan betraktes som helt åpent.

Feltet i Roma har også flere andre sterke løpere enn de to 19-åringene. Stewart McSweyn fra Australia har vært i storform i år på både 1500 og 5000 m og kan ganske sikkert pynte på 3000 m-persen på 7.34,79. Også landsmannen Matthew Ramsden vil kunne henge godt med lenge. Italienske Yemanerberhan Crippa har også vist god form i år og vil helt klart prøve å sikre seg en topplassering på heimebane.







Hedda Hynne mot verdenseliten på 800 m

Etter at hun i går satte årsbeste i verden og nordisk rekord, er Hedda Hynne en av favorittene på 800 meteren i Roma. Spørsmålet er om hun har fått en utladning etter rekordløpet og om én rolig dag imellom er for lite til å kunne prestere på like høyt nivå på nytt.

Det vil i alle fall ikke være noen mangel på tøff motstand i Roma. Der stiller Laura Muir og hennes britiske treningsvenninne, Jemma Reekie, som hadde bestetida i verden før Hedda Hynne tok den. Lore Hoffmann som var mellom Hynne og Reekie i løpet i Sveits, er også på plass. I alt er det med åtte jenter som har pers under 2 minutter, og fire av dem har løpt under den magiske grensa også i år. Hvis vi får den sedvanlige offensive løpinga fra Laura Muir, og Hedda og resten av kostebinderiet bestemmer seg for å følge på, kan det bli et skred av gode tider.

3000 m for menn og 800 m for damer er de to eneste distanseløpene i Roma. 3000 meteren går klokka 19.20 og 800 meteren klokka 19.55. Værmeldingen forteller om 27-28 grader og lite vind. Amalie Iuel og Karsten Warholm løper 400 m hekk klokka 18.53 og 19.03. NRK2 sender fra klokka 18.40. Det er lov å glede seg.







Tidskjema og startlister for stevnet





Vil det bli enda mer Hedda Hynne-jubel når hun stiller til start i Diamond League-stevnet i Roma? (Foto: Arne Dag Myking)