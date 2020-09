Det gjøres oppmerksom på at kondis.no ikke har testet produktet. Denne omtalen er helt eller delvis basert på en pressemelding og representerer ikke nødvendigvis kondis.no sitt syn på produktet.



Uansett om man løper, sykler eller svømmer registrerer Forerunner 745 statistikk, analyserer prestasjonsdata og gir veiledning mot neste mål. Klokka leveres med en rekke preprogrammerte aktivitetsprofiler som for triatlon, svømming i basseng, løping på bane og mer. Det er enkelt å veksle mellom aktiviteter og lage treningsplaner.



– I årevis har mange atleter benyttet Forerunner 735XT og vi er stolte av å levere den nye klokka Forerunner 745, forteller Dan Bartel hos Garmin.



– Forerunner 745 er designet med vår nyeste teknologi og leverer avansert informasjon for hver eneste løpe-, sykkel- eller svømmetur. Klokka gir også forslag til treningsøkter, med en restitusjonsrådgiver og med forbedrede funksjoner for helseovervåking. Alt dette for å hjelpe multisportutøvere til å prestere bedre, tilføyer han.



Aerob og anaerob treningseffekt

For å hjelpe med planlegging mot neste mål, eller for en tøff treningsperiode, leveres Forerunner 745 med avanserte verktøy fra Firstbeat Analytics, som VO2 maks, treningsmengde, treningsstatus samt aerob og anaerob treningseffekt. Man får også forslag på daglige treningsøkter på klokken, basert på treningsmengde og VO2 maks. I kombinasjon med bruk av Running Dynamics Pod, eller et kompatibelt pulsbelte som det nye HRM-Pro, ser man enda mer data for løpsdynamikk, kadens, skrittlengde og mer – direkte på klokkeskjermen. Forerunner 745 leveres også med avanserte data som hjelper syklisten og svømmeren. Ved sykling registreres data som balanse høyre/venstre, hvor lenge man sitter eller står under syklingen, stilling til senter av pedal samt ulike kraftfaser (1). For svømmeren måler Forerunner 745 distanse, svømmetak, tempo, personlige rekorder og mye mer. Man får automatisk informasjon som restitusjonstid, basert på hvor hard siste treningsøkt har vært, søvn, stress, daglig aktivitet med mer. Dette øker forutsetningene for å få mer ut av treningen mot neste mål.



Løpecoacher

Med Forerunner 745 kan man synkronisere trening som er gjort både utendørs og innendørs, via Garmin Connect™ eller andre treningsapper som TrainingPeaks® og TrainerRoad. Forerunner 745 er også kompatibel med Garmin Coach, gratis treningsplanlegging som baseres på mål og prestasjon. Med Garmin kan man trene med 5 eller 10 kilometer, samt halvmaraton, som mål med hjelp av tre ulike løpecoacher – Jeff Galloway, Greg McMillan og Amy Parkerson-Mitchell – som guider og motiverer.



Før man begir seg ut på en løpe- eller sykkeltur kan man planlegge og laste ned turer ved å lage ruter i Garmin Connect, hvor Trendline™ popularity routing benyttes for å finne beste rute på veier eller stier. Forslaget er basert på de veier eller stier der mange andre har kjørt eller løpt. Om man heller benytter seg av andre plattformer, som Strava (2) eller Komoot, kan man planlegge ruter som overføres sømløst til Forerunner 745.



Nyt musikk på turen, uten behov for å ta med telefonen. På Forerunner 745 kan man lagre opptil 500 sanger, ved lagring av sanger fra datafiler, eller ved å synkronisere spillelister fra utvalgte leverandører av musikkstreamingtjenester (3) som Spotify®, Amazon Music og Deezer. Klokken leveres også med Garmin Pay, kontaktløs betaling, om man ønsker å kjøpe noe underveis uten at man har med seg bankkort (4).



For hverdagsbruk

Forerunner 745 er designet for hverdagsbruk, døgnet rundt. Funksjoner som måler helse og oksygeninnhold i blodet, via en Pulse Ox sensor (5) på håndleddet, gir et tydeligere bilde av søvn og høydeakklimatisering. Funksjonen Body Battery™ måler energinivåer for å gi forslag til å se beste tidspunkt for hvile og aktivitet. I tillegg leveres klokken med mulighet for kvinner til å registrere menstruasjonsyklus, for å ha muligheten for å planlegge trenings- og konkurransetidspunkter basert på hvor i menstruasjonssyklusen man befinner seg.



Med Forerunner 745 kan man alltid være tilkoblet og oppdatert. Oppdateringer som fra sms, sosiale medier, e-post og mer sees automatisk på klokken. Klokken leveres med innebygde funksjoner for sporing og hendelsesdetektering, som kan være praktisk uansett om man trener alene eller med venner. Ved hjelp av LiveTrack kan venner og familie følge deg på løpe- eller sykkelturen (6). Når treningsøkten er avsluttet lastes informasjonen automatisk opp til Garmin Connect.



Forerunner 745 leveres med batteritid på opptil en uke i smartklokkemodus, opptil 16 timer i GPS-modus og opptil 6 timer i GPS-modus med musikk.



Forerunner 745 leveres i flere ulike farger og selges til en veiledende utsalgspris på 5999 kr.

Pulsbeltet HRM-Pro selges til en veiledende pris på 1449 kr



For mer informasjon, se www.garmin.no



Fotnoter:

(1) Når parkoblet med kompatibel kraftmåler

(2) Krever abonnement

(3) Krever premiumabonnement hos en musikkstreamingleverandør

(4) Les mer om hvilke land og banker som tilbyr tjenester som er kompatible med Garmin Pay. Les mer her; https://explore.garmin.com/nb-NO/garmin-pay/

(5) Dette er ikke en medisinsk enhet og er ikke beregnet for bruk ved diagnose eller overvåking av medisinsk tilstand. Les mer her: Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetri er ikke tilgjengelig i alle land.

(6) Når parkoblet med kompatibel smarttelefon, les mer her; Garmin.com/ble. For å se hvilke krav og begrensinger som gjelder for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, ler mer her; Garmin.com/safety

