Denne gangen måtte Hedda Hynne gi tapt for britiske Jemma Reekie som Hedda slo da hun satte norsk og nordisk rekord på tirsdag denne uka. Reekie vant nå på 1.59,76 mens Hedda fikk 2.00,24 på andreplass. Britenes andre store ess, Laura Muir, måtte nøye seg med tredjeplass på 2.00,49.

Det store forskjellen fra rekordløpet i Sveits var at feltet nå ikke fulgte haren som passerte 400 m på 59,36. Dermed ble det vanskelig å få til topptider, og trolig var kondisjonssterke Laura Muir den som tapte mest på at det ikke gikk i stor fart fra start. For Jemma Reekie, som hadde bestetida i verden før Hedda tok over, var det godt å være tilbake på tronen - etter en meget sterk avslutning på løpet.

Hedda Hynne fikk på sin side den treninga hun var ute etter:

– Planen var at dette skulle bli en form for mesterskapstrening, men jeg hadde reisedag i hele går, så jeg er brukbart fornøyd. Det er kjempegode jenter jeg løper med, fortalte hun til NRK etter løpet. Hun forklarte sin egen store framgang slik:

– Vi tror jeg var god for noe lignende i fjor, og så har jeg kanskje tatt to steg i ett nå, men jeg føler meg veldig komfortabel med det. Det har vært klart for meg lenge, men nå er det klart for alle andre også at jeg kommer til å være der. Jeg har lyst til å prestere internasjonalt for Norge. Det tror jeg vi kan si jeg begynner å gjøre nå.

Neste oppgave for Hedda Hynne er 800 meteren i NM der hun er stor favoritt. Finalen går på søndag.

Ellers er det litt synd å legge merke til at de andre nordiske jentene som for et par-tre år siden var på Hedda Hynnes nivå og vel så det, nå ikke er å se i internasjonale toppheat. Svenske Lovisa Lindh har konkurrert og er på vei tilbake etter skade, men har ikke fått til bedre enn 2.03,24 i år. Islandske Anita Hindriksdottir har bare konkurrert én gang i år - en 1500 m på 4.48,22 i vår. Det er ikke i nærheten av det nivået hun holdt da hun ble U18-verdensmester på 800 m i 2013.

Desto mer gledelig er det å se at seks år eldre Hedda Hynne fortsetter å utvikle seg. Det bør kunne gi inspirasjon til yngre løpere som har stagnert - om å være tålmodige.



1 7 GBR REEKIE Jemma 1:59.76 1:58.63 1:58.63 2 6 NOR HYNNE Hedda 2:00.24 1:58.10 1:58.10 3 8 GBR MUIR Laura 2:00.49 1:58.84 1:58.42 4 1 GER HERING Christina 2:00.75 2:00.47 1:59.41 5 4 USA EDWARDS Kaela 2:00.79 2:00.39 1:59.68 6 2 GBR BELL Alexandra 2:01.37 2:00.28 1:59.82 7 5 SUI HOFFMANN Lore 2:01.46 1:58.50 1:58.50 8 1 ITA BELLO' Elena 2:02.10 2:01.34 2:01.34 9 3 BEN YARIGO Noélie 2:02.98 2:00.11 1:59.12 10 9 ITA VANDI Eleonora 2:03.17 2:01.83 2:00.88 DNF 9 BEN SAKA Souliath 2:07.17



