Hvert år pleier NRK å sende direkte fra Rådhusplassen i Oslo under Oslo Maraton. I studio har de eksperter som Jack Waitz og mange flotte gjester. Årets arrangement blir litt annerledes, men det blir direktesending i år også. Denne sendes på Oslo Maraton og Kondis sine Facebooksider fra kl. 12 til 13 lørdag 19. september.

Sendingen ledes av Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton. Edwin har selv erfaring som programleder og reporter for Eurosport, og har også vært reporter på mange store idrettsarrangementer. Med seg i studio har han Jack Waitz.

De to får besøk av en rekke kjente gjester som blant annet ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, og Nicolay Ramm. I tillegg kommer Jimmy Vika fra Right To Play, Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft, Tom Fremstad, som var ansvarlig for Oslo Maraton på 80-tallet og fram til 2002, og Bjørn Melgård som har løpt flest Oslo Maraton av alle.

I tillegg skal Kondispresident Tim Bennett være fartsholder på halvmaraton og skal løpe hele to ganger halvmaraton i morgen.

– Vi ønsker å fokusere på at Oslo Maraton blir annerledes i år og at Oso Maraton er mer enn et løp. Dette blir starten på å se fram til neste års 40-årsjubileum, sier Edwin.

Følg direktesendingen på våre Facebooksider 19. september kl. 12-13: