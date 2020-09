Gratis refleksvester til deltakere på Kondistreninga

Det eneste kravet som stilles for å kunne motta gratis vest er at deltakerne har vært med på minst to treninger nå i høst.

Vesten har glidelås og vind- og vannbeskyttende materiale i fronten som beskytter mot vær og vind, mens det er mesh- netting i ryggen for god ventilasjon. Den har Kondistrenigna sin egen logo på brystet og øverst på ryggen, og «Treningsglede i hvert fraspark» med tilhørende fotavtrykk på ryggen.

Vesten er i unisex og finnes i størrelsene S, M, L, XL og XXL. Det er normale størrelser som passer godt for både damer og menn. Undertengede bruker M i jakker og gensre, og denne Craftvesten i M unisex passer perfekt selv om det er unisex. Den passer også på menn som bruker M.