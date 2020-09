- Det var veldig gøy, og løpet gikk veldig bra, sa Mathea Gløersen etter sitt løp under O-idol i dag. Da hadde 16-åringen fra Tønsberg gått til topps i konkurranse mot landets beste 16-åringer i terrenget rundt Fana IL sin klubbhytte på Totland like utenfor Bergen.

- Jeg løp bra i starten, hvor det var åpent og fint terreng. Men mot slutten – hvor det var noe tettere – bommet jeg litt. Men totalt sett var det bra.

Ingen overdrivelse å si at det var bra. Hun var klart best. Til slutt var det nesten 4 minutter ned til andre jente – Elisa Götsch Iversen. Heidi Kristina Sebjørnsen ble nummer 3. En seier som står seg absolutt, men når den skal rangeres opp mot Hovedløpet, blir det vanskelig:

- Hovedløpet var kanskje det aller største og viktigste denne sesongen, men det er veldig gøy å lykkes under O-idol, er vurderingen til jenta som lyktes best av alle denne lørdagen.

Og hun har vunnet Hovedløpet tidligere, men lyktes ikke å vinne i 16-års klassen. Dermed var dagens seier en fin opptur.

Opptur bel det også for vinneren i gutteklassen, Christian Fredrik Borg:

- Jeg prøvde å holde litt igjen fysisk i starten, selv om det var en tøff motbakke innledningsvis. Fokus var på det tekniske. Teknikken skulle sette farten – på en måte, fortalte han om sin inngang til det som sluttet på best mulig måte.

- Jeg fikk en liten bom på førstepost, 20 sekunder kanskje. Det ble et par småbommer til på 20 sekunder, men ingenting stort. Så jeg er fornøyd med løpet, fortsatte unggutten som vant med over 2 minutter. Markus Richter ble nummer 2 i dag og vinneren fra langdistansen under Hovedløpet – Alfred Bjørnerød – ble nummer 3. Og unge Borg er – samme måte som sin Gløersen – i tvil på vurderingen av seier i O-idol opp mot – nettopp – Hovedløpet:

- Jeg vet ikke hva som er det gjeveste. Kanskje Hovedløpet langdistanse? Men det er moro å vinne her også. Spesielt siden det er såpass kul premie her. Det blir artig å få en tur til senior-VM. For som Borg skisserer. Premiene til de tre beste i O-idol er reise og opphold under VM i Tsjekkia 2021, hvor de også får møte den norske troppen under mesterskapet.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D16 - O-Idol, 3 830 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 39.41,

2) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 43.23,

3) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 44.53,

4) Klara Graversen, IL BUL-Tromsø, 45.40,

5) Linnea Holst, Tyrving IL, 45.56,

6) Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 46.53.

H16 - O-Idol, 4 670 m:

1) Christian Fredrik Borg, IL Koll, 38.52,

2) Markus Richter, Sandnes IL (Rogaland), 41.03,

3) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 42.19,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 42.40,

5) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 43.05,

6) Brage Bell Lysaker, Fana IL, 43.56.