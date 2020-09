Oslo Maraton hadde i samarbeid med Vestlia Resort på Geilo laga maratonweekend med løp i den 10 km lange løypa rundt Ustedalsfjorden lørdag 19. september. De som ønska det, kunne stille i en fellesstart klokka 11, men ca. to tredjedeler av de som av de som benytta seg av tilbudet, valgte et annet starttidspunkt. Den småkuperte løypa som gikk på grus-/kjerreveg med et lite innslag av jordsti og asfalt, var godt merka og hver kilometer var markert med skilt.



De fleste løp 10 km (én runde) eller halvmaraton (2 runder pluss 1,1 km ekstra), men noen valgte også 3 km eller helmaraton.



Alexander Gullesen var primus motor for arrangementet på Geilo, og han var veldig godt fornøyd med tilbakemeldingene. (Foto: Runar Gilberg)



- Absolutt mulig med fast løp

Alexander Gullesen ved Vestlia Resort som både merka løypa, starta feltet, heia ved passering og serverte drikke etter målgang, hadde håpa at enda flere hadde blitt med på det alternative Oslo Maraton-arrangementet, men var samtidig overvelda over alle de positive tilbakemeldingene han fikk.



- Det har vært utrolig gøy å arrangere og se så mange fornøyde og blide folk i løypa. Med 14 grader, blå himmel og vindstille er det optimale forhold. Her har vi hatt et tilbud til både barnefamilier som løper 3 eller 10 km eller erfarne løpere på lengre distanser. Noen dro ut på maraton i dag tidlig for å være ferdige med løpet før frokostserveringen ved hotellet var over.



- Er dette ei løype dere vurderer å lage et fast årlig løp i?

- Absolutt, det trur vi det er muligheter for - å lage et løp for alle. Logistikken er veldig grei, og de som bor på hotellet, kan bare rusle ned til start. Sjøl om det ikke er en rask 10 km, så er det en veldig naturskjønn og variert runde, som vi tror mange flere ville likt å løpe i, fortalte den lokale løpslederen til Kondis.





Jeppe Sverdrup reiste fra Oslo til Geilo for å løpe Oslo Maraton. Det angra han ikke på. (Foto: Runar Gilberg)



- Grete ville likt denne løypa

Også de løperne vi snakka med, var begeistra for traseen og tilbudet om et sosialt Oslo Maraton også i år.



- Dette er helt klart den fineste 10 for Grete-løypa jeg har løpt i, sa Jeppe Sverdrup som bor i Oslo, men tilbrakte helga på hytta på Haugastøl og tok turen ned til Geilo for å delta i Oslo Maraton. Han tok seg gjennom runden på 38.30 og ble med det nummer to i klasse 40-44 år på 10 km.

- Foreslår du varig flytting av Oslo Maraton til Geilo?



- Ja, i alle fall 10 for Grete. Det hadde vært fint å gi Grete Waitz heder med disse forholda her - det hadde hun likt, smilte Sverdrup.

En god gjeng fra Sportsklubben Vidar meldte seg på "Geilo-pakken" og fikk ei god treningshelg på fjellet - med Oslo halvmaraton innlagt i programmet. (Foto: Sadia Kahn)



Mange sterke tider

Men i og med at løypa på Geilo hadde ca. 80 høydemeter og gikk på kjerreveg, så var det nok ganske mange som fant seg en raskere trasé å løpe i. Håkon Eikland og Kaja Sommerfeldt Skeid står oppført med de beste 10 km-tidene - 32.57 og 40.55. På halvmaraton har Ingrid Ukkelberg og Tony Gjerde løpt fortest med 1.21.31 og 1.10.28.



Eirik Gramstad debuterte som maratonløper og kom i mål på 2.38.47. Han løp en nokså flat runde på Fornebu og skrev følgende i Strava-oppdateringen etterpå:



"40 km progressivt (20.40, 19.51, 19.13, 18.46, 18.38, 18.09, 17.45, 17.38) ... og når jeg først var så nære å fullføre min første maraton: 2,195@3'27" til slutt."



På damesida står Pernille Halle oppført som vinner i resultatlista, men i og med at hun hadde en første 5 km på 31.07 og en siste på 1.36, går vi ut fra at tida hennes på 2.51.12 er feil. Mona Grindheims 3.10.01 er nok dermed for vinnertid å regne.



Sebastian Conrad Håkansson løp Trippelen - 73 km - på sterke 4.50.43. Det gir en snittfart på 3.58 per km. Kelly Martin var best av damene med 7.35.50.



Vi tar også med at Nina Tabakovic og Sverre Solligård vant 3 kilometeren på 11.45 og 8.56. I tillegg til de som løp på tid, var det et stort antall løpere som fullførte en av distansene uten å registrere tida.



Fristen for å melde inn tid til den virtuelle Oslo Maraton-konkurransen går ikke ut før ved i kveld klokka 23.59, så antakelig blir det en god del flere enn de ca. 2700 som allerede befinner seg i resultatlista. Det må også tas forbehold om at det kan dukke opp nye bestetider på noen av distansene.



- I Oslo var det løpere å se over alt, både i den vanlige Oslo Maraton-løypa og ellers i byen, kunne Jack Waitz fortelle Kondis. Han var sjøl med på en times livesending på Facebook med sentrale gjester fra løpets historie i studio.



Til neste år får vi håpe både løpere og arrangør igjen kan møtes til storstilt løpefest fra Rådhusplassen.





Eirik Gramstad vant 10 for Grete under Oslo Maraton i 2017. Nå hadde han best maratontid i den virtuelle utgaven av løpet.



Resultater virtuell utgave av Oslo Maraton