Nesaklsa Opp ble arrangert i strålende solskinn lørdag 19. september, og det ble nye løyperekorder både for herrer og damer. På kvinnesida ble det junioren Ingeborg Syntsnes Hole Åndalsnes IF som tok over løyperekorden fra svenske Johanna Åstrøm som løper for Arc'teryx. Den nye rekorden er på 25.46, mens den gamle var på 25.53 og ble satt av nettopp Åström i fjor. Da løp Ingeborg Synstnes Hole på 27.09, noe som forteller hvor fin framgang hun har hatt.

Johanna Åström var på sin side glad for å være i gang igjen etter å ha blitt satt tilbake av sykdom sist vinter.

– I vinter fikk jeg blodpropp i lungene, så jeg har brukt denne sommeren på å komme tilbake. Nå er jeg med på det som jeg har lyst til. Kroppen kjennes fin. Jeg er glad for at jeg kan trene og konkurrere igjen. Men det var en sjokkerende beskjed å få at jeg hadde blodpropp i lungene, fortalte den svensk-norske fjelløperen til Åndalsnes Avis etter løpet.

Med å løpe på 21.25 sørga Johan Bugge fra Eidsvåg IL for at det ble ny løyperekord også i herreklassen. Den gamle rekorden hadde Iver Hole Synstnes (bror til Ingeborg) med 24.24. I år løp Iver på 23.36, noe som holdt til en andreplass i juniorklassen og tredjeplass totalt. Trym Dalset Lødøen vant juniorklassen på 22.47.

Totalt var det med 56 deltakere, fordelt på fire konkurranseklasser - menn og kvinner senior og junior 13-19 år - samt mosjonsklasser med og uten tidtaking. 42 av de 56 deltakerne løp i konkurranseklassen i den 2 km lange løypa med 687 høydemeter å forsere.



Johan Bugge er i god form for tida, og den eneste han ikke løp ifra opp til Nesaksla, var sin egen skygge. (Foto: arrangøren



Menn Senior 20-99 år 1 Bugge Johan Eidsvåg IL 21:25 Løyperekord 2 Rimereit Lars Åkernes Eidsdal IL 24.15 3 Hagen Jan Roger Straumsnes IL 24.19 4 Øvrebø Håkon Eliassen 25.24 5 Uran Are Havørn 26.22 6 Glomnes Magne Eivind Valldal IL 28.35 7 Nesse Øystein Molde og Omegn IF 31.13 8 Valset Jøran Åndalsnes IF 31.19 9 Kristoffersen Andre Rauma Sykkelklubb 31.56 10 Kjerpeset Sverre Måndalen IL 32.21 11 Tokle Kåre Isfjorden IL 33.14 12 Weiby Rune Børsa IL 33.34 13 Solheimdal Ken 34.49 14 Høisveen Øystein 39.52 15 Roed Jan Eidsvåg IL 41.16 Kvinner Senior 20 - 99 år 1 Åström Johanna Arc'teryx 26.32 2 Syntsnes Brynhild Åndalsnes IF 31.06 3 Nesheim May Velledalen IL - Friidrett 32.19 4 Ulvensøen Marta Isfjorden IL 33.07 5 Odeen Ragni Isfjorden IL 39.21 6 Vikene Ragnhild Bjørstad Valldal IL 41.17 Menn junior 13 - 19 år 1 Lødøen Trym Dalset Haugen IL 22.47 2 Hole Iver Åndalsnes IF 23.36 3 Fylling Sindre Stordal IL 25.17 4 Bjerkeli Brage Molde og Omegn IF 25.23 5 Kårvatn Erik Rindal IL 25.29 6 Færø Kristoffer fil aks 26.11 7 Fuglem Heine Valldal IL 27.19 8 Skjeflo Unhjem Kristian Isfjorden IL 27.48 9 Røed Emil Aslaksen Romsdal Randoneklubb 27.58 10 Skjeflo Unhjem Bjørnar Isfjorden IL 28.16 11 Gjethammer Mads Kirkreit Molde og Omegn IF 28.42 12 Glomnes Laurits Linge Valldal IL 28.58 13 Megård Ola Gjøen Molde og Omegn IF 29.02 14 Tokle Avanu Lucas Åndalsnes IF 30.11 15 Hammerø Isak Romsdal Randoneklubb 30.22 16 Sætran Solli Edvard Torvikbukt IL 31.19 17 Paskevicius Benas Åndalsnes IF 35.54 Kvinner junior 13 - 19 år 1 Hole Ingeborg Syntsnes Åndalsnes IF 25.46 Løyperekord 2 Klokset Ingfrid Tomrefjord IL 30.52 3 Fuglem Elida Valldal IL 33.37 4 Klokset Synne Tomrefjord IL 36.59 Mosjon med tid Østigård Marie Åndalsnes IF 51.17 Fuglem Vilja Valldal IL 37.28 Fuglem Sigve Valldal IL 36.33 Vikene Jenny Valldal IL 38.37 Hole Ida Syntsnes Åndalsnes IF 32.50 Sæther Døving Kristian Isfjorden IL 33.01 Bersås Mari Alnes Åndalsnes IF 47.52 Løvseth Ingeborg Åndalsnes IF 47.52 Mosjon uten tid Vikene Odd Lennart Valldal IL Sollie Unni Torvikbukt IL Alnes Hilde Åndalsnes IF Stakkestad Kristi Linge Valldal IL Færø Bente Merethe Verhaugan Lene





Det smakte godt med både hvile og litt drikke på toppen for disse spreke guttene. (Foto: arrangøren)