Fanaløpet er et av de eldste løpene i Norge, 56 ganger tidligere har det blitt arrangert som halvmaraton og 25 kilometer rundt i Fana. Lørdag 24. oktober går årets utgave og i år som i fjor har arrangøren Fana IL lagt inn en kortere distanse for dem som synes halvmaraton er for langt.

Miniton-løpet har en lengde på ca. 4,2 km i samme løype som halvmaraton, men med vendepunkt. Minitondistansen er for alle som har lyst å løpe fort eller gå i sitt eget tempo. Det er en løype som er relativt flat og som også er tilpasset rullestolbrukere.

Løpet har start og mål på Fana Stadion. Garderobene åpner kl. 10.



Påmelding Fanaløpet 2020

Løypekart:

Kondisreportasjer Fanaløpet

