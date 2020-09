Sprintbanen under tribunen var så fullsatt som det smittevernreglene tillot, og i tillegg til de to hovedpersonene var det en rekke løpelegender å se i forsamlingen. Flere av Kvalheim-guttas konkurrenter - som Knut Børø, Per Halle og Lars Martin Kaupang - var til stede. Det samme var Susanne Wigene som ble trent fram til EM-sølv på 10 000 m av nettopp Knut Kvalheim.

Thor Gotaas var den som styrte showet med film fra Kvalheim-brødrenes karriere og gode spørsmål til brødreparet. Både om oppveksten i Groruddalen, klubbfellesskapet i Tjalve, studenttilværelsen i USA og jakten på de EM- og OL-medaljene de aldri fikk has på. De fleste av de ca. 200 tilhørerne fikk slik servert smakebiter fra den nykjøpte og nysignerte boka som de fleste satt med i handa.

Men sjøl om de internasjonale medaljene glapp, så ble aldri løpegleden borte. Den vektla begge som sin største drivkraft, noe som da også resulterte i at de begge fortsatte å trene og konkurrere lenge etter at de hadde lagt opp satsingen på internasjonalt nivå. Arne fortsatte som klubbleder og Knut har vært trener i Tjalve i en mannsalder. På spørsmål fra salen om hva som hadde motivert han til å holde på med løping hele livet, var Knut helt klar:

- Jeg synes det har vært moro. Så enkelt er det.

Bror Arnes svar var litt lengre, men i innhold ikke så veldig forskjellig:

- Jeg husker jeg traff Emiel Puttemanns som jeg løp sammen med. Han var fra Belgia og hadde verdensrekorden på 5000 m og var en av verdens beste løpere. Da jeg traff han for noen år siden, sa han: "Du Arne, vi skulle vært unge nå, da hadde vi vært rike." Han jobba fremdeles som gartner. Men "Emiel", sa jeg, "hadde vi det ikke gøy?" Og det måtte han innrømme at det hadde vi hatt. "Men da er det jo ikke noe å klage på da", sa jeg. Vi hadde det kjempegøy, og det er det jeg vil få fram - at å drive med idrett er veldig moro. Det er noe jeg har hatt stor glede av, understreka Arne.



Applausen som ble han til del etter utsagnet, tyda på at de fleste i salen satt med en lignende erfaring.



Kondis kommer tilbake med utdrag fra og anmeldelse av boka "Brødrene Kvalheim - to løperliv" i neste nummer av Kondis.



Thor Gotaas (til høyre) elsker gode historier og fikk brødrene Knut (til venstre) og Arne Kvalheim til å fortelle flere slike under boklanseringen på Bislett. (Foto: Runar Gilberg)





Susanne Wigene hadde Knut Kvalheim som trener i flere år, og da hun toppa idrettskarrieren sin med sølvmedalje i EM, var det et stort øyeblikk for både utøveren og treneren. Nå var Susanne til stede i salen og gledet seg til både den påfølgende festmiddagen og å lese den nye boka. (Foto: Runar Gilberg)