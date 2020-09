- Det føltes litt tung, og jeg manglet også den gode flyten i orienteringen. Men det er artig å vinne NM, sa Lene Berg Hansen etter seier i den eldste juniorklassen for damer under dagens NM-sprint i Haugesund. Jenta fra Byåsen var 5 sekunder kjapper gjennom løypen enn Janne Tjørhom Aasheim, og sikret dermed sitt første individuelle NM-gull. Hun var også første NM-vinner for dagen under NM-sprint. Jenny Baklid ble nummer 3 i denne klassen.

Hos de jevngamle gutta var det enda tettere i toppen. Det ble faktisk delt gull, mellom Lars Young Vik og Marius Aurebekk.

- Jeg åpnet bra. Kom fint inn på kartet og hadde flyt i orienteringen. På slutten ble jeg sliten, men jeg er godt fornøyd med løpet, sa han etter målgang.Før han måtte innrømme at målet før start var medalje. Han klarte å leve opp til sine egne ambisjoner, men måtte finne seg i å dele gullet med Aurebekk fra Kristiansand OK:



- Jeg var pigg, og kom godt inn i orienteringen fra start. Men jeg fikk en liten fysisk knekk utover i løpet. I tillegg hadde jeg et dårlig veivalg på slutten. Heldigvis holdt det akkurat. Det betyr mye, sa han etter å ha sett Lars Young Vik løpe inn til samme tid som seg selv. Bronsen i denne klassen gitt til Haugesund IL sin egen Sigurd Paulsen Vie, som etter studier og flytt til Trondheim nå er å finne i drakten til NTNUI.

I yngste juniorklasse for jenter finner vi dagens mest suverene vinner. Pia Young Vik var her 20 sekunder bedre enn fjorårsvinner på NM-knockout sprint i denne klassen, Frida Haugskott: - Jeg har løpt bra, og er godt fornøyd, kommenterte Pia Young Vik etter å ha sikret familien Young Vik dagens andre NM-gull. Her gikk bronsen til Ingeborg Rygg Eikeland. I yngste juniorklasse for herrer var det fotrappe Hans Urset som sikret gullet fra et seint startnummer:

- Jeg fikk en grei start, men følte at jeg bremset litt. Samtidig tok jeg kanskje også noen mindre gode veivalg. Men etter at jeg passerte broen gikk det veldig bra, sa han etter seieren og la til:

- Men det var mer komplisert enn jeg hadde trodd.



Uansett var løperen fra Tromsø den som løste problemene best, og ble belønnet med gullmedalje. Kornelius Kriszat-Løvfald og Tobias Alstad – på sølv- og bronseplass var henholdsvis 7 og 8 sekunder bak dagens vinner i yngste juniorklasse.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D 17-18, 3 250 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 14.37,

2) Frida Haugskott, OL Trollelg, 14.57,

3) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 14.58,

4) Oda Scheele, Nydalens SK, 15.26,

5) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 15.36,

6) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 15.58,

6) Vilde Margrethe Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb, 15.58.

D 19-20, 3 250 m:

1) Lene Berg Hanssen, Byåsen IL, 15.06,

2) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 15.11,

3) Jenny Baklid, NTNUI, 15.30,

4) Aurora Gjølsjø, NTNUI, 16.04,

5) Ane Sofie Krogh, Oppsal Orientering, 16.08,

6) Ingrid G. Kvålsgard, Fossum IF, 16.14.

H 17-18, 3 970 m:

1) Hans Urset, IL BUL-Tromsø, 16.10,

2) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 16.17,

3) Tobias Alstad, Frol IL, 16.18,

4) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 16.19,

5) Brage Takle, Kristiansand OK, 16.28,

6) Magnus Eide-Fredriksen, Heming Orientering, 16.53.

H 19-20, 3 970 m:

1) Marius Aurebekk, Kristiansand OK, 15.35,

1) Lars Young Vik, Nydalens SK, 15.35,

3) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 15.51,

4) Mats Eidsmo, Freidig, 15.55,

5) Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb, 15.56,

6) Aslak Heimdal, NTNUI, 16.20.