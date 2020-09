Nytt gull til Benjaminsen

- To gull på en helg. Det kan ikke bli bedre, sa Andrine Benjaminsen etter å ha distansert finalefeltet under dagens NM i knockout sprint i Haugesund.

Da var det gjort unna prolog i morgentimene, semifinale på tidlig ettermiddag, før en sto igjen med de beste løperne på en fellesstart i finalen Og Benjaminsen – som vant den individuelle sprinten i går – kom ikke lett til det i dagens finale:

- Jeg måtte snu – for å få registrert stempling - på en pist like før passering av arena, og da måtte jeg øke farten.

- Men jeg ble ikke stresset.

Hun jobbet seg oppover i feltet ut på den siste runden, før hun satte inn støtet på vei opp mot 9. post:

- Da hadde jeg ikke noe å svare md, kommenterte Victoria Hæstad Bjørnstad.

Selv om Hæstad Bjørnstad måtte strekke våpen på slutten, var hun nærmest i mål – og ble belønnet med sølvmedalje i NM. Bronsen gikk til Ingeborg Eide – som vant sølv på den individuelle sprinten i går. Men det var Benjaminsen sin helg, med to gull på to dager:

- Det er deilig å vinne nok et gull. Og det har blitt 4 av dem i høst for Benjaminsen, ultralang og lang i tillegg til helgens to sprintgull i Haugesund. Da har hun også fortjent tilnavnet som stadionspeaker ga henne etter dagens seier; «NM—dronning»

Westergård vant herreklassen

I herreklassen tok Håkon Jarvis Westergård steget fra sølv i går til toppen av pallen i dag:

- Hele dagen i dag har vært veldig bra for min del. Når det er fellesstart har jeg en helt annen innstilling, og i finalen var det tilnærmet perfekt, oppsummerte bergenseren som bor i Oslo og løper for Tyrving IL. Noe han har gjort upåklagelig denne helgen:

- Det har vært en veldig bra helg for meg totalt sett. I går tapte jeg kanskje 20 sekunder underveis.

I dag tok han «taktpinnen» på direkten, og var aldri skikkelig truet i finalen:

- Jeg er kjempefornøyd.

Jarvis Westergård sikret seg seieren i dag foran Dag Blandkjenn og Jørgen Baklid, på henholdsvis sølv- og bronseplass

Ingeborg Rygg Eikeland vant D17-18

- Da Pia løp på feil side av kjeglene på vei til sistepost - og måtte snu. Skjønte jeg at jeg kunne vinne, sa Ingeborg Rygg Eikeland.

Og ungjenta fra Bergens Turnforening var ikke ubeskjeden. Hun benyttet sjansen da Pia Young Vik – som hadde ledet finalen helt frem til avslutningen – tok noen feilsteg.

- Utrolig moro, smilte Rygg Eikeland – som med seier i yngste juniorklasse for jenter i dag viste at seieren under knockout sprinten på O-idol i fjor ikke var noen tilfeldighet.

Etter en lang sprintdag med prolog, semifinale og finale sto hun igjen som vinner foran Frida Haugskott – som vant NM-gullet på denne distansen i fjor og nevnte Pia Young Vik.

Lene Berg Hansen til topps i D19-20

I eldste juniorklasse for jenter var det ikke like dramatisk i kampen om seieren. Gårsdagens vinner på den individuelle sprinten, Lene Berg Hansen festet grepet tidlig:

- Jeg lå bak Jenny (Baklid) frem til andrepost. Men derfra tok jeg initiativet, sa hun selv.

Hun beholdt det initiativet hele veien til mål.

- Jeg gjorde bare en liten feil til sistepost.

Men det ble ikke avgjørende, og hun vant foran Jenny Baklid og Janne Tjørhom Aasheim. Dermed ble det andre gullet på to dager for jenta fra Byåsen:

- En perfekt avslutning av juniortiden med 2 gull denne helgen, smilte hun.

To gull til Hans Urset i H17-18

- Det hadde jeg aldri trodd. Dette er over all forventning, jublet han etter å ha avgjort en skikkeligs spurtstrid mot Tobias Alstad og Anselm Reichenbach.

- I dag har jeg løpt perfekt hele veien i semifinalen- og finalen, fortsatte unggutten fra Tromsø som var «frontløper» i finalen:

- Da får jeg bra ro i orienteringen.



En ro som i hvert fall ble satt på knallhard prøvelse på oppløpet i dag, før det var klart at han vant gullet med knappest mulig margin til sølv- og bronsemedaljørene.

- Jeg tok et annet – kanskje litt kjappere – veivalg på slutten. Og da ble det skikkelig jevnt, sa Tobias Alstad – som akkurat kom litt for seint til å tukte Urset.

Mats Eidsmo tilo topps i H19-20

I eldste juniorklasse for herrer var det Mats Eidsmo som lå mye i front:

- Jeg var skuffet etter gårsdagen. (4.plass red. anm.) så dette var en veldig fin revansje, sa han etter å ha sikret førsteplassen.



Og løpet var - om ikke en triumfferd - så i hvert fall kontrollert og bra.

- Jeg lå først stort sett hele veien, men på vei mot siste tok jeg og Sigurd (Paulsen Vie) ulike veivalg.

Mats Eidsmo var faktisk litt bak Sigurd Paulsen Vie på sistepost, men hjemmeløper Paulsen Vie – som er født og oppvokst i Haugesund - måtte snu for å få godkjent stempling på sistepost. Da ble det seier til Eidsmo :

- All ære til Mats (Eidsmo) , for han har dradd stort sett hele veien , sa en raus Paulsen Vie.

NTNUI-løperen har uansett fått godt betalt for visitten tilbake i hjembyen. Bronse i går – på den individuelle sprinten – og sølv i dag på knockout sprinten. I dag ble det bronse til Lars Young Vik – som delte seieren i går med Marius Aurebekk.

Kilde: Norsk orientering

Resultater