Med start på Haugesund friidrettstadion ble det løpt rundløyper rundt Haraldsvangområdet med 3 runder for 5 km og 5 runder for halvmaraton.

173 deltakere gjennomførte halvmaraton og 64 deltakere på 5 km, mens et 10-talls løpere hadde registrert seg på virtuelt løp uken før. Der var tre stafettlag.

Det var gode værforhold med sol, den friske brisen som var gjorde bare godt som litt avkjøling underveis.

På halvmaraton ble de Siri Merete Alfheim som vant foran Ida Burrows og Bente Hellevik. Blant herrene var det Kristoffer Nordhus som tok seieren, foran Erlend Nymark Jensen og Sjur Ferkingstad.

På 5 km ble de tre beste kvinner Katrine Hillestad, Anna Sofie Ydstebø og Emma Apeland Rinde. De tre beste menn ble Tedros Haile, Simon Østreng Veland, Stian Vestbø.

Morten Vestvik var en av dem som hadde en rolle med å holde farten oppe, og han skriver på sin Facebookside:

– Min oppgave i dag var å være hare og gjennomføre et jevnt og kontrollert løp i ca. 4.30 fart, og komme i mål på sub 1.35. Med intervallstart, med 30. sek. mellom hver pulje a 25 personer, ble det litt utfordrende og få samlet gjengen. Men det gikk seg til etterhvert slik at vi var en fin liten gjeng som løp nokså samlet i store deler av løpet.

– Noen datt av undervegs og andre hadde litt mer å gå på og kjørte på og løp ifra gruppa.

– Sluttid for mitt vedkommende: 1.34.19, dvs. nesten 2 sek. raskere pr. km. enn planlagt, men det får være greit. Uansett fornøyd med å ha fulgt planen om et jevnt og kontrollert løp. Fin opplading til neste helgs Jotunheimvegen Ultra (57 km.).

Morten gir også en takk til funksjonærene:

– Tusen takk til alle funksjonærene for en strålende jobb. Jeg har nevnt det før men gjentar det gjerne, uten dere er det ikke mulig å få dette til. En stor takk også til alle dere som stod rundt i løypa og heiet. Det er til uvurderlig hjelp med slik oppmuntring når det begynner å røyne på.



Ut fra start på halvmaraton: Morten Vestvik (467) og Arvid Alsaker (500). (Foto: Mikael Iden)

Halvmaraton, 15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 635 Siri Merete Alfheim Åsebøen Løpegruppe K40-44 01:26:50 2 461 Ida Burrows HAUGESUND K15-19 01:27:47 4 485 Bente Hellevik Trio K50-54 01:32:18 5 565 Ingeborg Kvamsø Olsen Kolnes IL K15-19 01:36:10 6 521 Gro Anita Aartun Imsland Vindafjord IL / Team Imsland K45-49 01:38:47 7 633 Maria Benedikte Tørresdal HAUGESUND K30-34 01:40:30 8 586 Malene Hjorteland Haugesund Triathlonklubb K25-29 01:45:08 9 647 Ingeborg Enes Ludvigsen Varegg Fleridrett K25-29 01:46:21 10 570 Feyme Mestanli HAUGESUND K20-24 01:47:13 11 547 Cathrine Gabrielsen KARMSUND K45-49 01:49:36 12 517 Anette Josdal Valen HAUGESUND K30-34 01:51:41 13 556 Mona Tyssøy Rossabø Runners K45-49 01:55:11 14 513 Trine Rommetveit KARMSUND K30-34 01:55:41 15 581 Helen W Hanssen HAUGESUND K50-54 01:59:39

Ida Burrows løper inn til en andreplass på halvmaraton ( (Foto: Mikael Iden)

Bente Hellevik kan juble for seg selv og en tredjeplass på halvmaraton. (Foto: Ivar Fjeldheim)

Halvmaraton, 15 beste menn

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 490 Kristoffer Nordhus Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M25-29 01:16:54 2 529 Erlend Nymark Jensen BFG Bergen Løpeklubb M25-29 01:18:19 3 587 Sjur Ferkingstad Haugaland Ultraløperklubb M40-44 01:18:51 4 554 Magnus Førre Tannhelsehuset Haugesund AS M30-34 01:19:11 5 502 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M30-34 01:19:52 6 483 Jarle Langeland AKSDAL M25-29 01:21:50 7 528 Haakon Vaaga Haugesund Triathlonklubb M20-24 01:22:54 8 606 Marius Paulikas HAFRSFJORD M40-44 01:22:58 9 569 Espen Dommersnes Conocophillips M25-29 01:23:07 10 628 Jan Kjell Larsen Kopervik IL M35-39 01:23:46 11 543 Torgeir Aarlott Skjalg IL / Aker Solutions M55-59 01:23:56 12 613 Eirik Støle Krasnapolsk Løpeklubb M30-34 01:24:08 13 607 Tomas Mikal Lind Eagan Tomas Mikal Lind Eagan M50-54 01:25:55 14 630 Arnold Svelland Gramshaug HAUGESUND M40-44 01:26:40 15 506 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes IL / Bremnes Seashore M45-49 01:26:49



Kristoffer Nordhus vinner halvmaraton. (Foto: Mikael Iden)



Erlend Nymark Jensen inn til andreplass halvmaraton. (Foto: Mikael Iden)

Sjur Ferkingstad tar tredjeplassen. (Foto: Mikael Iden)



Det var tørre og fine løpsforhold. Det er ikke noe selvfølge på vestlandet i september. (Foto: Ivar Fjeldheim)

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8 Katrine Hillestad Stord IL (Allianseidrettslag) / Team Ingrid Kristiansen K30-34 19:58 2 62 Anna Sofie Ydstebø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K15-19 22:03 3 47 Emma Apeland Rinde AKSDAL J11-12 22:26 4 13 Adele Hope Jabjør Rival J13-14 22:55 5 15 Lina?? Reinhardt HAUGESUND K15-19 23:23 6 52 Lotte Anfinsen Haaland HAUGESUND K25-29 25:25 7 60 Kjersti Anita Heien Rossabø Runners K40-44 26:20 8 9 Martine Apeland Rinde AKSDAL J11-12 26:59 9 19 Anne Kjersti Hope HAUGESUND K40-44 27:47 10 36 Ma?gorzata Petelicka KOPERVIK K40-44 27:54 11 55 Alida Holtet Dale BERGEN K20-24 27:58 12 7 Carina Ingvaldsen HAUGESUND K40-44 28:20 13 63 Bjørg Marie Eide Wennesland HAUGESUND K30-34 29:02 14 69 Mona Storaas Våge HAUGESUND K35-39 29:57 15 37 Bettina Veigner HAUGESUND K35-39 30:21



Katrine Hillestad vinner klart på 5 km. (Foto: Ivar Fjeldheim)



Anna Sofie Ydstebø inn til andreplassen. (Foto: Ivar Fjeldheim)



Emma Apeland Rinde, tredjeplass. (Foto: Ivar Fjeldheim)

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 23 Tedros Haile Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M20-24 14:59 2 18 Simon Østreng Veland Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M20-24 15:38 3 32 Stian Vestbø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / HIL M35-39 16:09 4 66 Daniel Jacobsen Gular M20-24 16:29 5 44 Nils Haktor Bua Spirit Stavanger Friidrettsklubb M25-29 17:02 6 16 David Vik Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / David Vik M15-19 17:04 7 70 Tom Erik Karlsen Ølen VGS Idrettsfag M30-34 17:06 8 39 Luke Cambridge Team Northman OCR M30-34 17:32 9 12 Stian Moldestad Helgesen Åsebøen Løpegruppe M35-39 17:41 10 41 Karl Johan Rasmussen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M45-49 17:49 11 49 Øystein høines Larsen Åsebøen Løpegruppe M35-39 17:52 12 33 Noah Spjeld Martinsen Gneist M15-19 18:45 13 43 Tore Nymark Varegg Fleridrett M50-54 18:51 14 46 Elias Landøy Rasmussen Haugesund G11-12 19:02 15 4 Bjørn Einar Eileraas HAUGESUND M35-39 19:21

Tedros Haile vinner 5 km på sterke 14:59. (Foto: Ivar Fjeldheim)



Simon Østreng Veland inn til andreplassen. (Foto: Ivar Fjeldheim)



Løping for liten og stor. (Foto: Ivar Fjeldheim)

