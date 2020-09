Arrangører og deltakere fikk testet både formen og arrangementet grundig da terrengløpet Hauernløpet gikk i vann og søle. I en av motbakkene rant det en bekk som gjorde at løperne måtte vasse til knes motstrøms for å komme seg opp. I tillegg hadde vinden i løpet av natten veltet to trær over løypa. Men det er jo ikke terrengløp for ingenting og alle som kom i mål fortalte med entusiasme om utfordringene underveis.

Arrangøren forteller til Kondis at alt gikk på skinner og at de sitter igjen med en svært god erfaring:

– Fredag måtte vi stenge påmeldingen tidligere enn planlagt fordi vi passerte 200 påmeldte. Alltid noen som ikke dukker opp, men i disse coronatider valgte vi å ikke ta noen sjanser. Derfor hadde vi heller ingen etteranmelding, selv om det ville gitt enda flere startende. Totalt i år endte vi da på 209 påmeldte, 177 startende fordelt på 121 på Hauernløpet på tid, 25 i trimklassen på Hauernløpet og 31 på første offisielle HauernUltra.

Hauernløpet ble arrangert for første gang som en del av Hauerntrippelen i 2018.Løpet er 18 km på en god blanding av grusvei og sti gjennom nydelige områder i Drammensmarka. HauernUltra tar denne løypen tre ganger. Start og mål er på Spiralen i Drammen.

Hauernløpet avsluttet årets Hauerntrippel bestående av ski, sykkel og løp.

Arrangørene kan også nevne at de for å redusere smittefare droppet både premieutdeling, resultatlister i målområdet og tradisjonen med lapskaus i mål til alle deltakerne:

– På drikkestasjonene hadde alle munnbind og hansker og ingen løpere fikk forsyne seg selv. Allikevel virket alle veldig fornøyde og lykkelige over endelig å kunne løpe med startnummer på brystet igjen!